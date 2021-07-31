جائزة المجر الكبرى: هاميلتون الأسرع في التجارب الرسمية للمرة 101 في مسيرته

ديفيد سيرني تصوير مشترك/ا ف ب

حققسائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون أسرع توقيت في مسيرته للمرة الـ 101 خلال جائزة المجر الكبرى على حلبة هنغارورينغ في 31 تموز/يوليو 2021

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بودابست (أ ف ب)

سينطلق سائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون على حلبة هنغارورينغ من المركز الأوّل للمرة الـ 101 في مسيرته، وذلك بعدما حقق أسرع توقيت في "إمتحان" يوم السبت خلال جائزة المجر الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد.

وبعدما هيمن فريق "الأسهم الفضية" على الفترتين الثانية والثالثة للتجارب الحرة، بسط رجال المدير النمسوي توتو وولف تفوقهم في التجارب الرسمية مع ثنائية المركزين الاوّل والثاني حيث سجل زميل هاميلتون (1:15.419 دقيقة)، الفنلندي فالتيري بوتاس ثاني أسرع توقيت متأخراً بفارق 0.315 ثانية فقط، على مسار تبدل بسبب سرعة الرياح.

وهي المرة الثالثة هذا العام يسجل فيها "السير" هاميلتون التوقيت الأسرع في التجارب بعد البحرين واسبانيا، فيما رفع فريقه الألماني عدد انطلاقاته من الصدارة إلى 130 في تاريخه.

ويسعى هاميلتون الأحد، وقبل العطلة الصيفية، لتحقيق فوزه الـ 100 في مسيرته في إنجاز تاريخي جديد حيث سيصبح أوّل سائق يصل إلى هذا الرقم والتاسع في المجر، إضافة إلى انتزاع صدارة الترتيب العام للسائقين من منافسه سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

هذا الاخير اكتفى بثالث أسرع توقيت متأخراً بفارق 0.421 ثانية عن هاميلتون، فيما تلاه رابعاً زميله المكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريس الذي فوّت على نفسه فرصة تعزيز موقعه بعدما لم يتمكن من القيام بلفته السريعة بسبب عدم أخذه شارة الإنطلاق في الوقت المحدد.

وضمن هذا السياق، اشار البعض إلى أن هاميلتون عمد إلى إبطاء الإيقاع خلال خروجه للقيام بلفته السريعة الأخيرة، ما أدى أيضاً إلى إبطاء سيارتي ريد بول حيث وقع بيريس ضحية ما فعله البريطاني المخضرم، في وقت رفض مدير الحظيرة النمسوية البريطاني كريستيان هورنر التعليق على ما حصل.

وقال هاميلتون ثاني الترتيب مع 177 نقطة والذي حرم المتصدر "ماد ماكس" (185) من الانطلاق من المركز الأوّل للمرة التاسعة في مسيرته "كانت لفة رائعة خلال الفترة الثالثة واعتقد أن ما حصل هو نتيجة عمل جماعي رائع بدءاً من الفريق مروراً بالعاملين في المصنع وانتهاء ببوتاس. دفع الجميع كثيراً لتطوير السيارة".

وتابع تحت صافرات الاستهجان من الجماهير الهولندية التي قدمت لتشجيع "ابنها البار" فيرستابن، عندما سُئل عن قرار فريقه في الفترة الثانية تزويد السيارتين بإطارات متوسطة لسباق الغد بخلاف معظم السائقين في المراكز العشرة الاولى الذين سينطلقون مع إطارات ناعمة "تساوي الإطارات الناعمة قرابة خمسة أمتار حتّى المنعطف الأوّل. اعتقد أن الجميع باستثناء فريقنا زودوا سياراتهم باطارات ناعمة".

أما بوتاس الذي سينطلق خلف هاميلتون وسيساهم في استراتيجية لابعاد خطر فريق ريد بول، فقال "النتيجة جيدة. في الفترة الثانية خسرت الإيقاع ولم يكن من السهل العودة إلى الأجواء. خاض لويس لفة رائعة ومن الجيد أن يكون فريق مرسيدس في المقدمة".

وأردف صاحب المركز الرابع في ترتيب السائقين برصيد 108 نقاط "سيكون سباق غد مثيراً، نحن على إطارات متوسطة وريد بول على إطارات ملساء".

في المقابل، ردّ فيرستابن بأفضل طريقة ممكنة على الحادث الذي تعرض له على حلبة سيلفرستون البريطانية في الجولة السابقة، بعد احتكاك مع هاميلتون وما تلاه من أخذ ورد واعتراضات، ليحتل المركز الثالث بفارق 0.106 ثانية عن بوتاس.

قال الهولندي الذي حقق أوّل انطلاقة له من المركز الأوّل في مسيرته على حلبة هنغارورينغ بالذات في عام 2019 "كنا في الخلف طوال عطلة نهاية الاسبوع، ولكن ذلك لن يشكّل لدينا أي مشكلة. أردنا أن نكون الأسرع (في التجارب الرسمية) ولكننا لم نتمكن والأهم أننا هنا وسوف نبذل قصارى جهدنا غدا".

وعن خيار الإطارات الملساء لبدء سباق الأحد، قال ابن الـ 23 عاماً: "سيكون الطقس حارا غدا ولن تدوم الإطارات كثيرا مثل الإطارات المتوسطة، ولكننا نحتاج إلى تماسك أفضل وكنا نخشى أن تتجاوزنا السيارات خلفنا".

ويترقب الجميع انطلاقة سباق المجر الاحد على حلبة ضيقة يصعب عليها التجاوز، خصوصاً أن مرسيدس وريد بول سيعتمدان استراتيجيات مختلفة.

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1-لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:15.419 د.

2- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:15.734 د.

3- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:15.840 د.

4- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:16.421 د.

5- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:16.483 د.

6-لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:16.489 د.

7- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:16.496 د.

8-استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:16.653 د.

9- فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) 1:16.715 د.

10- سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن) 1:16.750 د.

© 2021 AFP