فريق طبي في السعودية ينجح في فصل رضيعة يمنية عن توأمها الطفيلي

- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية/ا ف ب

والد الطفلة اليمنية عائشة يشكر الطاقم الطبي في السعودية بعد نجاح عملية فصلها عن توأمها الطفيلي

إعلان اقرأ المزيد

الرياض (أ ف ب)

نجح فريق من الأطباء في السعودية بفصل رضيعة يمنية عن توأمها الطفيلي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، ليصبح في رصيد المملكة 50 عملية فصل توائم ملتصقة تكللت بالنجاح.

وذكرت صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة بالإنكليزية أن الطفلة الرضيعة عائشة أحمد سعيد وُلدت كاملة النمو لكن كان لديها حوض وأطراف سفلية إضافية مزدوجة ومتطفلة.

وقال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إن عملية الفصل استغرقت سبع ساعات و45 دقيقة وشارك فيها فريق طبي من 25 شخصا بينهم أطباء وفنيون وأفراد في الطاقم التمريضي.

وأوضح رئيس الفريق الدكتور عبد الله الربيعة لصحيفة "عرب نيوز" أن "الجراحة سارت بصورة جيدة جدا... كان التنسيق بين أعضاء الفريق ممتازا".

وأضاف "نجحنا في إيقاظ الطفلة وهي تفتح عينيها... حتى أنها تفاعلت مع والدتها عند الخروج من غرفة العمليات".

وأردف الربيعة قائلا "نحن سعداء، نحتفل بنجاحنا للمرة الخمسين وسنواصل مساعدة المحتاجين".

وتحدث حالات التوأم الطفيلي عندما يبدأ جنين توأم في النمو لدى الأم، لكنه في النهاية لا يكمل نموه ولا ينفصل عن توأمه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن عائشة هي من محافظة المهرة في اليمن الغارق في الحرب، حيث يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية الحكومة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقد غرق اليمن في حرب مدمرة لأكثر من ست سنوات، مما جعله على شفير المجاعة وسط تدهور كبير في نظام الرعاية الصحية.

وأسفر القتال عن مقتل عشرات الآلاف وترك نحو 80 بالمئة من اليمنيين يعتمدون على المساعدات، في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

© 2021 AFP