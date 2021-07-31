11 قتيلا جراء الأمطار الموسمية في الهند

سنجاي كانوجيا ا ف ب/AFP

فيضانات على ضفاف الغانج شمال الهند في 31 تموز/يوليو 2021

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كالكوتا (أ ف ب)

اعلنت السلطات الهندية السبت ان 11 شخصا لقوا حتفهم في شرق البلاد بعد أن جرفت الأمطار الغزيرة منازل وتسببت في انزلاقات للتربة ما رفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية إلى أكثر من 230 شخصا.

تساقطت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد، في ولاية البنغال الغربية (شرق) متسببة بدمار كبير.

وقال وزير إدارة الكوارث في البنغال الغربية جاويد خان لوكالة فرانس برس إن أربعة أشخاص صعقوا بالكهرباء بعد أن غمرت الأمطار منازلهم في بلدة هوراه ومنطقة شمال 24 بارغاناس.

وأضاف أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم عندما غمرت المياه منزلهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وفي ولاية جهارخاند المجاورة، غمرت المياه عشرات السيارات بعد هطول أمطار غزيرة لخمسة أيام.

يعتقد الخبراء أن التلقبات المناخية تساهم في غزارة الأمطار الموسمية التي تهطل سنويا في الهند من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر.

وتعرضت ولاية ماهاراشترا (غرب) في تموز/يوليو لأمطار غزيرة وانزلاقات للتربة تسببت في إغراق القرى بالوحول ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص.

كما وقعت أضرار جسيمة في ولايتي هيماشال براديش وأوتارانتشال (شمال).

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في انزلاق للتربة في هيماشال براديش هذا الأسبوع، وقضى سبعة آخرون في عاصفة شديدة اجتاحت قرية هونزار النائية في كشمير الهندية.

وعلق سياح في هاتين الولايتين بسبب انهيارات أرضية جعلت الطرق الرئيسية غير سالكة.

© 2021 AFP