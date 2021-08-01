أولمبياد طوكيو-سباحة: الأسترالية إيما ماكيون تحرز ذهبية 50 م حرة

أولي سكارف ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

أحرزت الأسترالية إيما ماكيون ثالث ذهبياتها في أولمبياد طوكيو، بعد تتويجها الأحد بالسباق الأسرع 50 م حرة، لتضيفه إلى لقبي 100 م حرة والتتابع أربع مرات 100 م حرة.

ونزلت ماكيون البالغة 27 عاماً تحت حاجز 24 ثانية 23.81 ثانية وهو رقم أولمبي جديد، متقدمة على حاملة الرقم العالمي السويدية سارة سيوستروم (24.07 ث) التي عانت من إصابة بكوعها أخيرا والدنماركية برنيل بلوم (24.21 ث).

وستكون ماكيون قادرة على رفع ذهبياتها إلى أربع عندما تخوض في وقت لاحق سباق التتابع أربع مرات 100 م حرة، علما بأنها نالت أيضا ثلاث برونزيات في 100 م فراشة، التتابع أربع مرات 200 م والتتابع المختلط أربع مرات 100 م.

وأصبحت أول أسترالية تحرز ست ميداليات في دورة واحدة من الألعاب الأولمبية. ووضعت ماكيون حدا لسيطرة الأوروبيات المتوجات في النسخ الخمس الأخيرة من السباق.

© 2021 AFP