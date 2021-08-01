أولمبياد طوكيو-سباحة: الأميركي دريسل يحرز ذهبية 50 م حرة

أود أندرسن ا ف ب

هيمن دريسل على سباق 50 م حرة محرزا ذهبية جديدة في طوكيو

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

أحرز السباح الأميركي كايليب دريسل رابع ذهبياته في أولمبياد طوكيو، بعد تتويجه الأحد في السباق الأسرع 50 م حرة محققاً رقماً أولمبياً جديداً.

وسجّل دريسل 21.07 ثانية متقدماً على الفرنسي فلوران مانودو (21.55 ث) والبرازيلي برونو فراتوس (21.57 ث).

وكان دريسل (24 عاما) أحرز ذهبيات 100 م حرة، 100 م فراشة والتتابع أربع مرات 100 م حرة، فيما أخفق فريقه في التتابع المختلط أربع مرات 100 متنوعة، علما بأنه أحرز ذهبيتين في التتابع في أولمبياد ريو 2016.

ويُعدّ دريسل، حامل 13 ذهبية في بطولة العالم، أمل السباحة الأميركية بعد اعتزال الأسطورة مايكل فيلبس صاحب 23 ذهبية قياسية بين 2004 و2016.

© 2021 AFP