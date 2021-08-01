أولمبياد طوكيو-سباحة: الأميركي روبرت فينك يحرز ثنائية 800-1500 م

أود أندرسن ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

أحرز السباح الأميركي روبرت فينك ذهبية سباق 1500 م الأحد محققاً ثنائية 800-1500 م، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وسجل فينك (21 عاماً) 14:39.65 دقيقة متفوقاً في الرمق الأخير على الأوكراني ميخايلو رومانتشوك (14:40.66 د) والألماني فلوريان فيلبروك (14:40.91 د).

وكانت الأمتار الخمسين الأخيرة حاسمة لفينك الذي قلب تأخره أمام رومانتشوك إلى ذهبية جديدة للفريق الأميركي.

وأصبح فينك أول أميركي يحرز هذا السباق منذ مايكل أوبراين في 1984.

واكتفى حامل اللقب وصاحب ثاني أسرع زمن في التاريخ الإيطالي جورجو بالترينييري بمركز رابع، بعد معاناته في حزيران/يونيو من الحمى الغدية.

© 2021 AFP