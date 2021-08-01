أولمبياد طوكيو-سباحة: رقم عالمي للولايات المتحدة في التتابع 4 مرات 100 م متنوعة وذهبية خامسة لدريسل

جوناثان ناكستراند ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

اختتم الفريق الأميركي للرجال منافسات السباحة في أولمبياد طوكيو بذهبية حطمت الرقم العالمي في سباق التتابع أربع مرات متنوعة، شهدت إحراز النجم كايليب دريسل ذهبيته الخامسة في الألعاب.

وسجلت الولايات المتحدة 3:26.78 دقائق، محطمة الرقم السابق (3:27.28 د) الذي كان بحوزتها منذ 2009، أمام بريطانيا بفارق 73 بالمئة من الثانية وإيطاليا (بفارق 2.39 ثانيتين).

ورفع النجم دريسل رصيده في الألعاب الحالية إلى خمس ذهبيات، بعد خوضه 50 مترا رائعة في الفراشة.

وتخلف الأميركيون بعد تقدم كبير لنجم الصدر البريطاني آدم بيتي على مايكل أندرو، لكن بعد غوص دريسل في المياه تغيرت المعادلة لمصلحة أبناء العام سام.

وبعد قدومه إلى طوكيو باحثا عن 6 ذهبيات، سيترك دريسل العاصمة اليابانية من الباب العريض مع 5 ذهبيات وخسارة وحيدة بمركز خامس في سباق التتابع المختلط أربع مرات 100 م متنوعة.

© 2021 AFP