أولمبياد طوكيو-سباحة: ماكيون تقود أستراليا إلى ذهبية التتابع أربع مرات 100 م متنوعة

أود أندرسون ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

قادت السباحة إيما ماكيون أستراليا إلى ذهبية مثيرة في التتابع أربع مرات متنوعة، بفوزها في الرمق الأخير على الولايات المتحدة، الأحد في أولمبياد طوكيو.

وسجلت أستراليا رقماً أولمبياً جديداً قدره 3:51.60 دقائق، أمام الولايات المتحدة (3:51.73 د) التي تصدرت السباق لفترة طويلة وكندا (3:52.60 د).

ورفعت ماكيون رصيدها في الدورة الحالية إلى 7 ميداليات (4 ذهبيات وثلاث برونزيات)، لتصبح الأكثر تتويجا في دورة واحدة في رياضة السباحة.

وإلى جانب ماكيون، تضمن الفريق الأسترالي كايلي ماكيون المتوجة أيضاً بذهبيتي 100 و200 م ظهراً، تشلسي هودجز وكايت كامبل المتوجة بالتتابع أربع مرات 100 م حرة.

© 2021 AFP