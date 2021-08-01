أولمبياد طوكيو-سباحة: ماكيون تقود أستراليا إلى ذهبية التتابع أربع مرات 100 م متنوعة

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الأسترالية إيما ماكيون (يسار) وزميلاتها في الفريق الاسترالي المتوج بذهبية التتابع أربع مرات 100 متنوعة
الأسترالية إيما ماكيون (يسار) وزميلاتها في الفريق الاسترالي المتوج بذهبية التتابع أربع مرات 100 متنوعة أود أندرسون ا ف ب
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طوكيو (أ ف ب)

قادت السباحة إيما ماكيون أستراليا إلى ذهبية مثيرة في التتابع أربع مرات متنوعة، بفوزها في الرمق الأخير على الولايات المتحدة، الأحد في أولمبياد طوكيو.

وسجلت أستراليا رقماً أولمبياً جديداً قدره 3:51.60 دقائق، أمام الولايات المتحدة (3:51.73 د) التي تصدرت السباق لفترة طويلة وكندا (3:52.60 د).

ورفعت ماكيون رصيدها في الدورة الحالية إلى 7 ميداليات (4 ذهبيات وثلاث برونزيات)، لتصبح الأكثر تتويجا في دورة واحدة في رياضة السباحة.

وإلى جانب ماكيون، تضمن الفريق الأسترالي كايلي ماكيون المتوجة أيضاً بذهبيتي 100 و200 م ظهراً، تشلسي هودجز وكايت كامبل المتوجة بالتتابع أربع مرات 100 م حرة.

© 2021 AFP