أولمبياد طوكيو-شاطئية: القطريان تيجان ويونس أقرب إلى الميدالية

أنجيلا فايس ا ف ب

القطري شريف يونس (يمين) يصد كرة الأميركي فيليب دالهاوسر في دور الـ16 من مسابقة الكرة الشاطئية

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طوكيو (أ ف ب)

قطع ثنائي الكرة الشاطئية القطري شريف يونس وأحمد تيجان شوطاً إضافياً نحو إحراز ميدالية، بعد بلوغه ربع النهائي الأحد في أولمبياد طوكيو.

وتغلب تيجان ويونس على الثنائي الأميركي الأربعيني نيك لوسينا وفيليب دالهاوسر بمجموعتين مقابل واحدة، ليضرب موعداً مع الفائز بين البولنديين ميشال بريل وغرزيغورز فياليك والإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو.

وتخلف الثنائي القطري 14-21 في المجموعة الأولى، وفي الثانية بقيت النتيجة متساوية حتى حسمها القطريان 21-19، قبل أن يخطف الثالثة والمباراة 15-11.

قال يونس البالغ 26 عاما "كنا جاهزين لمباراة طويلة لأننا نعرف بعضنا جيدا. لقد عسكرنا سويا لمدة شهر ونصف. كنا في أورلاندو معهما ويعرفاننا جيدا".

تابع "حتى في التمارين، كانت مبارياتنا طويلة. الأهم أن نستعيد طاقتنا بسرعة".

وكان شريف وتيجاني حققا ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات في دور المجموعات.

من جهته، شرح تيجان طريقة عمل الثنائي "نتابع القتال دوما، ونطبّق دوما بعض التكتيكات، لكن الهدف الأساس هو القتال. هذا ما ساعدنا للعودة في المجموعة الثانية".

تابع اللاعب البالغ 26 عاما "النتيجة لا تهمّك، تركّز على المباراة، الكرة التالية ودائما على نفسك، لا الخصم ولا حتى النتيجة".

ويخوض الخاسران في نصف النهائي مباراة فاصلة على البرونزية.

وكانت قطر أحرزت أول ذهبة في تاريخها السبت، بتتويج الرباع فارس حسونة في وزن 96 كلغ.

تحدث تيجان عن انجاز حسونة "كان الشعور جيدا، لكنها رياضة مختلفة. يجب أن نركّز على رياضتنا ولا نتعرّض للتشتيت".

© 2021 AFP