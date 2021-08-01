أولمبياد طوكيو- قوى: الإيطالي جاكوبس خليفة لبولت في 100 م

جويل صمد ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

أحرز الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس الأحد سباق 100 م المرموق في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو، ليخلف الأسطورة الجامايكية أوسين بولت الذي هيمن على هذا السباق في النسخ الثلاث الاخيرة بين 2008 و2016.

وأنهى جاكوبس (26 عاما) السباق بزمن 9.80 ثانية متقدمًا على الأميركي فريد كيرلي (9.84 ث) الذي حصد الفضية والكندي أندري دو غراس (9.89) الفائز بالبرونزية.

وأصبح أول إيطالي يحقق ذهبية هذا اللقب أو حتى يتواجد على منصة التتويج.

ويُعتبر هذا الإنجاز مفاجئًا بالنسبة للعداء المولود في إل باسو في ولاية تكساس من والد أميركي وأم إيطالية، حيث لم يسبق أن حقق نتائج لافتة.

وفي غياب بطل العالم الأميركي كريستيان كولمان لخرقه قواعد المنشطات، وعدم تأهل الأميركي ترايفون بروميل، صاحب أسرع توقيت هذه السنة (9.77 ث)، الى النهائي، بدا السباق مفتوحًا على مصراعيه لتحديد هوية خليفة بولت حامل الرقم القياسي العالمي (9.58 ث) الذي اعتزل في العام 2017.

وللمرة الاولى منذ أولمبياد سيدني 2000، لم يتواجد جامايكي في النهائي بعد أن فشل يوهان بلايك في التأهل من نصف النهائي.

© 2021 AFP