أولمبياد طوكيو-قوى: الفنزويلية روخاس تحطم الرقم العالمي وتحرز ذهبية الوثبة الثلاثية

أندري إيزاكوفيتش ا ف ب

الفنزويلية يوليمار روخاس الى جانب الرقم العالمي الذي حققته في الوثبة الثلاثية في أولمبياد طوكيو في 1 آب/أغسطي 2021

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طوكيو (أ ف ب)

حطّمت الفنزويلية يوليمار روخاس الرقم العالمي في طريقها إلى إحراز ذهبية الوثبة الثلاثية ضمن رياضة ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو الأحد.

ووثبت روخاس 15.67 متراً في محاولتها السادسة الأخيرة، لتتخطى الرقم العالمي المسجّل باسم الأوكرانية إينيسّا كرافيتش (15.50 متراً) عام 1995.

ونالت البرتغالية باتريسيا مامونا الفضية (15.01 م) والإسبانية آنا بيليتيرو (14.87 م).

ومنحت روخاس فنزويلا أول ذهبية في ألعاب القوى في تاريخ الألعاب الألومبية.

وكانت روخاس توجت بطلة العالم عامي 2017 و2019 بعد أن حصدت الفضية في أولمبياد ريو 2016.

وقالت بعد الفوز "أنا لا أجد الكلمات، لا يمكنني أن أصف الشعور في الوقت الراهن. ذهبية أولمبية مع رقم أولمبي ورقم عالمي...يا للهول! هذه أمسية مذهلة".

وتابعت "كنت أتطلع لذلك، كنت أدرك أن قدماي ستخدمانني اليوم. أخفقت قليلًا في الجانب الفني ولكن كان عليّ أن أقدم كل ما لدي في الوثبة الاخيرة وهذا ما حصل".

وسجّلت روخاس (25 عامًا) أول رقم عالمي في منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو.

© 2021 AFP