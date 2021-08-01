أولمبياد طوكيو: نجم دريسل يسطع وبايلز يخفت والعيون على خليفة بولت

أتيلا كيسبينيديك ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

سطع نجم السبّاح الأميركي الأسطوري كايليب دريسل باختتامه منافسات السباحة في أولمبياد طوكيو بذهبية خامسة ورقم عالمي، فيما خفت بريق مواطنته سيمون بايلز مجددًا بانسحابها من منافسة أخرى في الجمباز، فيما ستكون العيون شاخصة على هوية خليفة الاسطورة الجامايكي أوسين بولت في سباق 100 م المرموق لدى الرجال وذهبية منتظرة من القطري معتز برشم في الوثب العالي.

وصلا إلى طوكيو ولكلاهما هدف مشترك: مغادرة العاصمة اليابانية مع ست ذهبيات. إلا أن النتيجتين اللتين سيعودان بها الى بلاد العم سام ستكونان متناقضتين. اختتم دريسل الأولمبياد الأحد بإحرازه الذهبيتين الرابعة والخامسة، فيما رفعت بايلز عدد المسابقات التي انسحبت منها الى خمس، على أن تقرّر بشأن الأخيرة لاحقًا.

وحصد دريسل ذهبية السباق الأسرع 50 م حرة محققًا رقمًا أولمبيًا جديدًا، قبل أن يحطم الرقم العالمي مع بلاده في السباق الختامي لمنافسات السباحة في التتابع أربع مرات متنوعة، متفوقين على الرقم السابق الذي كان بحوزة الولايات المتحدة منذ 2009.

وأضاف هاتين الميداليتين الى ذهبيات 100 م حرة، 100 م فراشة والتتابع أربع مرات 100 م حرة، فيما حلّ فريقه خامسًا في التتابع المختلط أربع مرات 100 متنوعة، رافعًا مجمل ميدالياته الأولمبية الى سبع ذهبيات.

وستغادر الأسترالية إيما ماكيون طوكيو مع أربع ذهبيات، بعدما أضافت اثنتين أيضًا في اليوم الختامي في 50 م حرة والتتابع أربع مرات متنوعة، كلاهما برقم أولمبي، لتصبح الأعلى تتويجًا في السباحة في دورة واحدة (7 ميداليات بينها 4 ذهبيات و3 برونزيات).

#photo1

كما أصبحت ثاني رياضية تنال سبع ميداليات في دورة واحدة بعد الروسية ماريا غوروخوفسكايا في الجمباز الفني عام 1952. رفعت رصيدها إلى 11 ميدالية أولمبية، معادلة رقم مواطنها السباح السابق إيان ثورب بخمس ذهبيات.

وأحرز روبرت فينك ذهبية سباق 1500 م ليصبح أول أميركي يحرز هذا السباق منذ مايكل أوبراين في 1984.

- بايلز والانسحابات ...تابع -

وواصلت بايلز انسحاباتها، هذه المرة من نهائي مسابقة الحركات الأرضية الذي يقام الاثنين، وفق ما أعلن اتحاد بلادها للرياضة، على أن "تتخذ قرارها بشأن عارضة التوازن في وقت لاحق من هذا الاسبوع"، ليرتفع عدد المسابقات التي انسحبت منها إلى خمسة.

وصلت بايلز (24 عامًا) الى طوكيو باحثة عن رفع مجمل عدد ميدالياتها الذهبية في الألعاب إلى تسع ومعادلة الرقم القياسي للسوفياتية لاريسا لاتينينا في جمباز السيدات، إلا أنها انسحبت حتى الآن من المسابقة الكاملة في الفرق والفردي والحركات الارضية وحصان القفز التي أحرزت ذهبياتها جميعها في أولمبياد ريو، إضافة الى العارضتين مختلفتي الارتفاع. فيما سيرتقب ما إذا سيراها العالم على عارضة التوازن التي أحرزت برونزيتها قبل خمس سنوات.

وتتوالى هذه الانسحابات وفق بايلز بسبب مشاكل في "الصحة الذهنية" و"الإلتواءات" (فقدان التوازن وإدراك المكان في الهواء).

وستحدد خليفتها في حصان القفز حيث يقام نهائي السيدات اليوم إضافة الى العارضتين مختلفتي الارتفاع مقابل الحركات الارضية وحصان الحلق لدى الرجال.

- خليفة بولت...وبرشم للذهب؟ -

عند الساعة 21:50 في التوقيت المحلي (12,50 ت غ)، سيتعرف العالم على خليفة بولت في 100 م بعد أن فرض الاخير نفسه الاعظم في التاريخ حاصدًا ذهبية هذا السباق و200 م في ثلاث دورات أولمبية تواليًا بين 2008 و2016.

وبدا الأميركي ترايفون بروميل، صاحب أسرع توقيت هذا العام (9.77 ث)، الأبرز ليتوج ملكًا جديدًا، إلا أنه تأهل بشق النفس الى نصف النهائي بعد أن حل رابعًا في تصفياته، كأحد أفضل ثلاثة أوقات خارج العدائين الثلاثة الاوائل من كل مجموعة.

لذا يعد السباق بقرابة عشر ثوانٍ مثيرة ستحبس الأنفاس.

وبعدما انتزع ذهبية مونديالي 2017 و2019 وبرونزية أولمبياد لندن 2012 وفضية ريو 2016، يصبو برشم الى الذهبية في نهائي الوثب العالي الأحد الذي ينطلق عند الساعة 19,10 محليًا (10,10 ت غ).

#photo2

وأحرزت الصينية غونغ ليجياو ثالث ميدالياتها الأولمبية، لكن الذهبية الأولى لها في رمي الكرة الحديد صباح الأحد، برمية لمسافة 20.58 م هي الأفضل منذ خمس سنوات، لتضيفها الى برونزية 2008 في بكين وفضية 2012 في لندن.

كما يقام اليوم نهائي الوثبة الثلاثية لدى السيدات.

وبعد أن أنهى الحلم الذهبي للصربي نوفاك ديوكوفيتش، يأمل الألماني ألكسندر زفيريف في أن ينجز ما بدأه ويتوج بالذهب عندما يلاقي الروسي تحت علم محايد كارن خاتشانوف في نهائي فردي الرجال في كرة المضرب.

وستأمل السويسرية بليندا بنتشيتش إضافة ذهبية زوجي السيدات الى تلك التي أحرزتها في الفردي السبت، عندما تواجه وزميلتها فيكتوريا غولبيك الثنائي التشيكي باربوا كرايتشيكوفا وكاتيرينا سينياكوفا.

وضمنت روسيا ذهبية-فضية الزوجي المختلط، إذ يلتقي في النهائي أندري روبليف وأناستازيا بافليوتشنكوفا من جهة وأصلان كاراتسيف وإيلينا فيسنينا من جهة أخرى.

© 2021 AFP