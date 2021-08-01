إخلاء قرى ومنتجعات سياحية بسبب حرائق تجتاح جنوب أوروبا

بيت أتى عليه حريق هائل اجتاح منطقة منتجع على البحر المتوسط بجنوب تركيا في 31 تموز/يوليو 2021

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انقرة (أ ف ب)

تم إخلاء عشرات القرى والفنادق الأحد في منطقة سياحية في جنوب تركيا مع تصاعد الحرائق التي اندلعت قبل خمسة أيام وأودت بستة أشخاص، مدمرة مناطق عدة في اليونان وإيطاليا وإسبانيا أيضا.

وتشهد هذه البلدان الواقعة على البحر الأبيض المتوسط والتي تعتمد بشكل كبير على عائدات السياحة التي حرمت منها بسبب الوباء، هذا الصيف ارتفاعا كبيرا في درجات حرارة وحرائق غابات أكبر من العادة.

وتواجه تركيا حاليا حرائق هي الأسوأ منذ عقد على الأقل أتت على نحو 95 ألف هكتار منذ كانون الثاني/يناير، مقابل 13516 في المتوسط في هذه الفترة من العام بين 2008 و2020.

وقالت قناة "سي إن إن تركيا" إنه في منتجع بودروم التركي الراقي، تم إخلاء أحد الأحياء بينما تؤجج رياح قوية آتية من منطقة ميلاس المجاورة، النيران.

وأوضحت القناة أنه تم إجلاء 540 شخصا بالقوارب من دون التمكن من السير في الطريق. وشهدت مدينة أنطاليا السياحية عمليات إجلاء أخرى، كما ذكرت قناة "إن تي في".

- 40 درجة مئوية متوقعة في أنطاليا -

يتوقع أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة بعدما وصلت إلى مستويات قياسية الشهر الماضي. وقد بلغت مثلا 49,1 درجة مئوية في 20 تموز/يوليو في جزيرة سيزر في منطقة الأناضول في أقصى جنوب شرق تركيا.

وتفيد الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة يمكن أن تبلغ 40 مئوية في أنطاليا الاثنين.

ونشرت وزارة الدفاع التركية صورا التقطت بالأقمار الاصطناعية تظهر حجم الضرر في الغابات التي باتت سوداء وما زالت تتصاعد منها أدخنة.

وواجه الرئيس رجب طيب إردوغان انتقادات عندما تبين أن تركيا لا تملك طائرات لرش المياه بينما تتفاقم مشكلة الحرائق في البلاد التي تغطي أحراج ثلث أراضيها.

واتهم أكبر حزب معارض حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، الرئيس التركي بانه فكك البنية التحتية لمنظمة شبه حكومية كانت تمتلك طائرات قاذفة للمياه.

وتفيد بيانات للاتحاد الأوروبي أن 133 حريقا سجل في تركيا في 2021 حتى الآن، مقابل 43 حريقا في المعدل بين 2008 و2020.

- منازل محترقة في اليونان -

يكافح رجال الإطفاء في اليونان الأحد حريقا في شمال غرب شبه جزيرة بيلوبونيز ، بالقرب من مدينة باتراس.

وبسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وحروق، نقل ثمانية أشخاص إلى مستشفيات المنطقة التي بقيت متأهبة، بحسب الدفاع المدني. وتم إخلاء خمس قرى بسبب هذا الحريق الكبير الذي اندلع السبت في أجواء من الحر الشديد.

وقال ديمتريس كالوجيروبولوس رئيس بلدية أيجيالياس إحدى القرى القريبة من الحريق إن "الكارثة هائلة".

وفي قرى زيريا وكاماريس وأياس ولابيري، احترق نحو ثلاثين منزلا وحظائر زراعية واسطبلات ودمرت حقول زيتون بأكملها، وفق ما ذكرت الصحيفة المحلية "باتراستايمز".

وقالت سكاي وهي من سكان لابيري للتلفزيون اليوناني "نمنا في الخارج ليلا وكنا خائفين ألا نجد منزلنا عندما نستيقظ".

وتم إخلاء منتجع لوغوس الساحلي. ونقلت شرطة الميناء مساء السبت مئات من السكان والسياح إلى ميناء أيو على بعد كيلومترات قليلة من القرية.

ومنذ بداية العام، دمرت حرائق أكثر من 13 الفا و500 هكتار في اليونان، مقابل 7500 في المتوسط في هذه الفترة من العام بين 2008 و2020.

وكتب رجال الإطفاء على تويتر أنه بعد حرائق مدمرة في سردينيا نهاية الأسبوع الماضي، سجلت إيطاليا أكثر من 800 حريق في نهاية هذا الأسبوع الجاري، معظمها في جنوب البلاد.

وأضافوا في تغريدتهم "في الساعات ال24 الماضية، قام رجال الإطفاء بأكثر من 800 عملية تدخل: 250 في صقلية وثلاثون في بوليا وكالابريا وتسعون في لاتسيو (منطقة روما) وسبعون في كمبانيا".

في إسبانيا، التي طاولها في منتصف تموز/يوليو حريق في محمية طبيعية على الساحل الكاتالوني بالقرب من الحدود الفرنسية الإسبانية، كان رجال الإطفاء يكافحون في نهاية الأسبوع حريقا بالقرب من خزان سان خوان على بعد حوالى سبعين كيلومترا شرق مدريد.

© 2021 AFP