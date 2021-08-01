انقاذ أكثر من 400 مهاجر جديد في المتوسط

احد افراد طاقم السفينة "اوشن فايكينغ" قرب زورق مطاطي يقل 81 مهاجرا تم انقاذهم قبالة ليبيا في 11 اب/اغسطس 2019

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مرسيليا (أ ف ب)

أغاثت ثلاث منظمات غير حكومية أكثر من 400 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن قارب خشبي في البحر المتوسط، ليل السبت الأحد، ما رفع عدد الأشخاص الذين تم انقاذهم خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى ما يقرب من 600، كما افادت منظمة "اس او اس المتوسط".

قال متحدث باسم منظمة "اس او اس المتوسط" الأوروبية غير الحكومية المشغلة لسفينة الانقاذ "اوشن فايكينغ" إن "عملية الإنقاذ التي تمت في المياه الدولية كانت محفوفة بالمخاطر، حيث كانت المياه تتسرب إلى القارب الخشبي الكبير الذي يقل أكثر من 400 شخص".

تم توزيع الناجين على ثلاثة قوارب "سي ووتش 3" التابعة لمنظمة "سي ووتش" غير الحكومية و "نادير" من منظمة "ريسكشيب" غير الحكومية و "اوشن فايكينغ"، وشاركت السفن الثلاث في عملية الإنقاذ التي استمرت حتى أولى ساعات الصباح.

تعد هذه خامس عملية إنقاذ تقوم بها أوشن فايكينغ منذ السبت. واصبحت السفينة تقل 449 ناجياً، بعد أن انقذت بالفعل 196 شخصاً خلال عدة عمليات إنقاذ سابقة قبالة السواحل الليبية. وسيحصل الناجون على نفس الرعاية التي تلقاها أولئك الذين اغاثتهم "سي ووتش 3"، بحسب منظمة "اس او اس المتوسط".

وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 1146 شخصا قضوا في البحر خلال النصف الأول من العام 2021 وهم يحاولون العبور إلى أوروبا.

وتؤكد "أس أو أس المتوسط" أنها انقذت أكثر من 30 ألف شخص منذ شباط/فبراير 2016 بواسطة السفينة "أكواريوس" ومن ثم "أوشن فايكينغ".

© 2021 AFP