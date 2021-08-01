واشنطن توافق على المشاركة في تحقيق حول الهجوم على الناقلة قبالة عمان

رواد مدنات US NAVY/ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

وافقت الولايات المتحدة على المشاركة في تحقيق حول الهجوم على ناقلة النفط التي يشغلها ملياردير إسرائيلي في بحر العرب، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية السبت.

وتعرضت ناقلة النفط "ميرسر ستريت" لهجوم الخميس في بحر عمان اتهمت إسرائيل إيران بالوقوف خلفه، فيما أفاد الجيش الأميركي الذي توجهت قواته البحرية إلى موقع الحادث استجابة لنداء استغاثة، عن أدلة أولية "تشير بوضوح" إلى هجوم بطائرة مسيّرة.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد و"اتفقا على العمل مع المملكة المتحدة ورومانيا وشركاء دوليين آخرين للتحقيق في الوقائع وتقديم الدعم ودرس المراحل التالية المناسبة"، على ما أفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان.

وأعلنت شركة زودياك ماريتايم المشغلة للسفينة والتي يملكها الاسرائيلي إيال عوفر ومقرها لندن الجمعة مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة أحدهما روماني والثاني بريطاني.

ودعا لبيد الجمعة إلى تحرك دولي ضد "الإرهاب الإيراني الذي يقوض حرية الملاحة".

وكتب في تغريدة "أعطيت تعليمات للبعثات الدبلوماسية في واشنطن ولندن والأمم المتحدة لتعمل مع محاوريها الحكوميين والوفود ذات الصلة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك".

ورأى محللون أن الهجوم على ناقلة النفط مؤشر إلى "حرب الظل" الجارية بين إسرائيل وإيران والتي تم في سياقها استهداف العديد من السفن للبلدين في مياه الخليج.

© 2021 AFP