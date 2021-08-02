أولمبياد طوكيو-قوى: البقالي يمنح المغرب أول ذهبية منذ 2004 بتتويجه في 3 آلاف م موانع

جويل صمد ا ف ب

العدّاء المغربي سفيان البقالي يحتفل بفوزه بذهبية سباق 3 الاف م موانع في أولمبياد طوكيو في 2 آب/أغسطس 2021

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طوكيو (أ ف ب)

منح العدّاء سفيان البقالي المغرب ذهبيته الأولى في الألعاب الأولمبية منذ 2004، بعد تتويجه في سباق ثلاثة آلاف م موانع في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو الاثنين، بزمن 8:08.90 دقائق.

ونال الإثيوبي لاميشا غيرما الفضية (8:10.38 د) فيما أحرز الكيني بنجامين كيغن الميدالية البرونزية (8:11.45).

وكان البقالي (25 عاماً) حل رابعًا في أولمبياد ريو 2016 قبل أن يحرز فضية مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.

وكان النجم السابق هشام الكروج آخر من منح المغرب ذهبية في الألعاب، عندما توّج في أثينا 2004 بذهيبتي 1500 و5 آلاف متر.

وهذه المرة الاولى التي يفوز فيها عداء غير كيني بهذا السباق منذ أولمبياد موسكو 1980 عندما كان من نصيب البولندي برونيسلاف مالينوفسكي.

وبات البقالي سادس رياضي يحرز ذهبية للمغرب التي رفعت رصيدها الى سبع ذهبيات أولمبية، الاولى لها في سباق 3 آلاف موانع بعد أن حقق علي الزين البرونزية في سيدني 2000.

وصل إبن مدينة فاس الى طوكيو بفورمة جيدة بعد أن فاز هذا العام بهذا السباق في لقاء روما محققًا 8:08:54 دقائق، وآخر في العام 2020.

في العام 2019، فاز بلقاء باريس رغم إصابة في قدمه اليمنى لدرجة أنها نزفت خلال السباق.

© 2021 AFP