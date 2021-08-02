أولمبياد طوكيو- قوى: الهولندية حسن تحرز ذهبية 5 آلاف م نحو ثلاثية تاريخية

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

استهلت العداءة الهولندية سيفان حسن مشوارها نحو ثلاثية تاريخية بنجاح، بعد تتويجها السهل بذهبية سباق 5 آلاف م في ألعاب القوى، الاثنين ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من آب/أغسطس.

حسن (28 عاماً) التي تنوي إحراز لقبي 1500 م و10 آلاف م أيضاً في سابقة تاريخية، سجّلت 14:36.79 على المسار الرطب في الملعب الأولمبي، أمام بطلة العالم مرتين الكينية هيلين أوبيري (14:38.36 د) والأثيوبية غوداف تسيغاي (14:38.87 د).

وكانت العداءة الأثيوبية الأصل، بطلة العالم في 1500 و10 آلاف م، قد تصدّرت مجموعتها وتأهلت صباحًا إلى نصف نهائي 1500 م. تعثرت بقدم منافسة أخرى وسقطت أرضا على كتفها قبل أن تنهض وتقاتل ببسالة محرزة المركز الأول.

وشهد سباق 5 آلاف م سيطرة إفريقية في النسخ الأربع الأخيرة، مع تتويج ثلاث عداءات من إثيوبيا ورابعة من كينيا، قبل أن تجلب حسن اللقب لأوروبا.

في غياب الأثيوبية ليتسينبيت غيدي حاملة الرقم العالمي التي تركّز على سباق 10 آلاف م، انتظرت حسن حتى اللفة الأخيرة حتى ابتعدت بفارق مريح عن باقي المنافسات، واجتازت مع قميصها البرتقالي خط الوصول في يوم انهمر فيه المطر بغزارة على المضمار الأحمر في طوكيو.

© 2021 AFP