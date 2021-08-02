أولمبياد طوكيو-قوى: اليوناني تينتوغلو ينتزع ذهبية الوثب الطويل من الكوبي إيتشيفاريا

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طوكيو (أ ف ب)

انتزع اليوناني ميلتياديس تينتوغلو ذهبية الوثب الطويل في رياضة ألعاب القوى من الكوبي خوان ميغل إيتشيفاريا في الرمق الأخير، الاثنين ضمن الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من آب/أغسطس.

وفي وثبته السادسة الأخيرة، حقق تينتوغلو 8.41 أمتار ليتساوى مع إيتشيفاريا، بيد أنه حصل على أفضلية الوثبة الثانية (8.15 مقابل 8.09) ليتوج بالذهبية، فيما حل الكوبي الآخر مايكل ماسو ثالثًا (8.21 م).

وفي ظروف حارة ورطبة في الملعب الأولمبي انتظر ابن الثالثة والعشرين حتى الوثبة الأخيرة ليعادل إيتشيفاريا ويرفع قبضته نحو السماء محتفلا بالذهبية، علمًا بأن الكوبي الذي يملك في رصيده مسافة 8.58 منذ 2018 عانى إصابة حرمته تنفيذ الوثبة الأخيرة.

وأصبح تينتوغلو رابع يوناني يحرز ذهبية في ألعاب القوى، بعد سبيريدون لويس في الماراثون (1896)، كونستانتين تسيكليتيراس في الوثب الطويل (1912) وكوستاس كيديريس في 200 م (2000).

وشهدت المسابقة منافسة قوية في الرمق الأخير على غرار المواجهة بين الأميركيين مايك باول وكارل لويس قبل نحو ثلاثين سنة في أولمبياد برشلونة.

واكتفى بطل العالم الجامايكي تاجاي غايل بمركز حادي عشر (7.69 م)، بعد تعرضه لإصابة في التصفيات.

أما الأميركي جوفون هاريسون الذي حل سابعًا الأحد في الوثب العالي، فأنهى المسابقة في المركز الخامس مع 8.15 أمتار.

© 2021 AFP