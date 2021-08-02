أولمبياد طوكيو-مصارعة: الكوبي لوبيس يحرز لقبه الرابع توالياً

جاك غيز ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

دخل الكوبي ميخاين لوبيس تاريخ المصارعة اليونانية-الرومانية، بعد إحرازه ذهبية رابعة توالياً في ألعاب طوكيو الصيفية الاثنين.

وتوج لوبيس (39 عاماً) بذهبية وزن 130 كلغ، ليصبح رابع رياضي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز بعد الأميركيين كارل لويس (وثب طويل)، آل أورتر (رمي القرص) والسباح مايكل فيلبس (التتابع أربع مرات 200 م متنوعة).

وسحق "عملاق هيرادورا" في النهائي الجورجي إيكابوي كاجايا 5-صفر، ولم يخسر أية نقطة في نزالاته في طوكيو.

وأصبح بطل العالم خمس مرات أول كوبي يحرز أكثر من 3 ذهبيات أولمبية، وأول مصارع يوناني-روماني يحرز أكثر من ثلاث ذهبيات.

وأحرز الروسي سيرغي سيمينوف الميدالية البرونزية بفوزه على التشيلي ياسماني أكوستا فرنانديس بالنقاط.

© 2021 AFP