ارتفاع حصيلة الفيضانات في وسط الصين إلى أكثر من 300 قتيل (السلطات المحلية)

نويل سيليس ا ف ب/ارشيف

نقل عدد من الاشخاص على متن شاحنة في شارع غارق بمياه الفيضانات في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان وسط الصين، في 23 تموز/يوليو 2021

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بكين (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة الفيضانات في وسط الصين إلى ثلاثمئة وقتيلين، حسبما أعلن مسؤولون الإثنين، بعد هطول أمطار غزيرة بلغ منسوبها خلال ثلاثة أيام ما يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة.

سُجلت أكثر من 290 وفاة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان، وفق ما صرح مسؤولون للصحافيين، فيما لا يزال نحو 50 شخصا في أنحاء المقاطعة، في عداد المفقودين.

وكانت الحصيلة السابقة لمجمل المقاطعة تشير إلى نحو مئة قتيل.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيسة بلدية تشنغتشو هو جونغ، أن 39 شخصا قضوا في مواقف سيارات تحت الأرض.

وجرفت الفيضانات قطار انفاق ما أسفر عن مقتل 14 شخصا من بين نحو 500 كانوا فيه ساعة الذروة.

وتعرضت السلطات المحلية لانتقادات لعدم إصدارها الأوامر بإغلاق شبكة النقل رغم تحذيرات الأرصاد.

سقطت خلال ثلاثة أيام على تشنغتشو أمطار توازي معدل متساقطات سنة بأكملها، وهو أمر غير مسبوق بحسب سجلات الأرصاد الجوية.

وقدرت رئيسة البلدية قيمة الأضرار في المدينة بنحو 53,2 مليار ين (قرابة سبعة مليارات يورو).

© 2021 AFP