الكأس الذهبية: الولايات المتحدة تستعيد اللقب من المكسيك في نهاية الوقت الإضافي

باتريك ت. فالون ا ف ب

الأميركي مايلز روبنسون (يسار) بعد تسجيله هدف الفوز لبلاده في نهائي الكأس الذهبية في مرمى المكسيك

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجّل مايلز روبنسون رأسية متأخرة في الوقت الإضافي منحت الولايات المتحدة لقب الكأس الذهبية في كرة القدم على حساب المكسيك حاملة اللقب 1-صفر الأحد، لتحرز بلاده لقبها القاري السابع في كونكاكاف.

وبعدما قدّم الحارس مات تيرنر مستوى مميزاً، ارتقى روبنسون فوق المدافع إديسون ألفاريس محوّلاً الكرة في شباك الحارس ألفريدو تالافيرا.

وقال روبنسون "أنا سعيد لتحقيق الفوز. الشعور رائع".

واستعادت الولايات المتحدة اللقب الذي أحرزته في 2007، وذلك بعد خسارتها نهائي 2019 أمام المكسيك تحديداً وبنتيجة صفر-1.

وصحيح أن المباراة أقيمت في لاس فيغاس، إلا أن الجماهير المكسيكية تواجدت بكثافة في مباراة حضرها 60 ألف متفرج على المدرجات.

وهذا مشهد طبيعي عندما تستضيف الولايات المتحدة المكسيك، حيث تبدو كضيفة تلعب خارج أرضها.

وسيطرت المكسيك، حاملة اللقب 13 مرة (رقم قياسي)، على الشوط الأول لكن الولايات المتحدة قاتلت بعد الاستراحة رافعة إيقاعها في الثاني والوقت الإضافي.

وصدّ تالافيرا وتيرنر العديد من الكرات الخطيرة لإبقاء النتيجة متعادلة قبل رأسية روبنسون الحاسمة في الدقيقة 117.

© 2021 AFP