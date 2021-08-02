رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا مرشح لولاية رئاسية رابعة

سيزار بيريز رئاسة نيكاراغوا/اف ب/ارشيف

رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا في ماناغوا في 19 تموز/يوليو 2020

إعلان اقرأ المزيد

ماناغوا (أ ف ب)

وافق الحزب الحاكم في نيكاراغوا الاثنين بالإجماع على ترشيح الرئيس دانيال أورتيغا (75 عاما) لولاية رئاسية رابعة على التوالي في انتخابات 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

كما وافق مؤتمر حزب "الجبهة الساندينية للتحرير الوطني" على ترشيح زوجته روزاريو موريللو لمنصب نائب الرئيس لولاية ثانية.

عاد أورتيغا المتمرّد السابق الذي حكم البلاد من 1979 إلى 1990، إلى السلطة في 2007 مع الجبهة الساندينية للتحرير الوطني.

واعتبرت المعارضة في وقت سابق أنّه من المؤكّد أنّ الرئيس يسعى إلى ولاية رابعة على التوالي وأنّ سجن منافسيه المحتملين يُمهّد الطريق له لتحقيق ذلك.

وهناك سبعة مرشّحين للانتخابات الرئاسيّة من بين 28 شخصاً اعتقلتهم حكومة أورتيغا.

وفي إطار حملة قمع بدأت في 2 حزيران/يونيو، نفّذت حكومة أورتيغا سلسلة مداهمات واعتقالات ليليّة طالت خصوماً سياسيّين بتهمة تهديد "سيادة" نيكاراغوا.

وسبق أن وصف أورتيغا المعارضين الذين اعتقلهم نظامه قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، بأنّهم "مجرمون" و"عملاء" للولايات المتّحدة يتآمرون ضدّ بلدهم "لإطاحة الحكومة".

وفرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على روزاريو موريللو وعلى نجل أورتيغا وستة شخصيات أخرى من النظام بسبب مسؤوليتهم عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ارتكبت في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى.

© 2021 AFP