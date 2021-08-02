كييلني يجدد عقده لسنتين اضافيتين مع يوفنتوس

فيتشنزو بينتو ا ف ب

قائد ومدافع يوفنتوس ومنتخب ايطاليا حاملا كأس اوروبا بعد تتويج منتخب بلاده بالفوز على انكلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية. 12 تموز/يوليو 2021

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روما (أ ف ب)

جدد المدافع الصلب جورجو كييليني الفائز بكأس اوروبا في صفوف منتخب ايطاليا لكرة القدم، عقده مع ناديه يوفنتوس لسنتين اضافيتين كما اعلن الاخير الاثنين.

وكان عقد كييليني (36 عاما) مع فريق السيدة العجوز انتهى في 30 حزيران/يونيو في الوقت الذي كان يخوض الكأس القارية في صفوف منتخب بلاده الذي توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه اثر تغلبه على انكلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وينتهي عقد كييليني الجديد في حزيران/يونيو 2023.

وكانت كل الدلائل تشير الى تجديد القاد كييليني عقده مع ناديه لا سيما بعد التصريحات التي ادلى بها رئيسه أندريا أنييلي الذي اكد ان مجلس الادارة ينتظر عودة المدافع المخضرم من اجازته بعد التتويج الاوروبي لكي يوقعا العقد الجديد.

وبدأ كييليني مسيرته في صفوف يوفنتوس عام 2005 وكان احد اعمدة الفريق في السنوات الاخيرة عندما توج بلقب بطل ايطاليا تسع مرات تواليا قبل ان يفقده الموسم الماضي لصالح إنتر. كما خاض في صفوف يوفنتوس نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين وخسرهما امام برشلونة الاسباني عام 2015 وريال مدريد الاسباني ايضا عام 2017، وفاز معه بكأس ايطاليا خمس مرات ايضا.

© 2021 AFP