أولمبياد طوكيو: أصداء يوم الثلاثاء

العداء النروجي كارستن فارهولم يحتفل بنيله ذهبية سباق 400 م حواجز مع رقم قياسي عالمي في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو في الثالث من آب/أغسطس 2021.

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طوكيو (أ ف ب)

لا تقتصر إنجازات المشاركين في الألعاب الأولمبية على الميداليات والألقاب، بل تكتب صفحات ملوّنة وتردّد أصداء مؤثرة.

- نجم اليوم -

فارهولم بالطبع. أصبح النروجي أول رجل ينزل تحت 46 ثانية في سباق 400 متر حواجز (45.94)، وهو رقم قياسي عالمي جديد محا به رقمه الذي سجله في حزيران/يونيو الماضي (46.70 ث). لكن يمكننا ربط منافسه الكبير الأمريكي راي بنجامين (46.12 ث) وحتى البرازيلي أليسون دوس سانتوس صاحب البرونزية (46.72 ث). للتذكير، حتى حزيران/يونيو، كان الرقم القياسي العالمي للسباق يعود إلى عام 1992 عندما سجل الأمريكي كيفن يونغ 46.78 ثانية. وبالتالي، كان الحاصلون على الميداليات الثلاث هذا اليوم أسرع من هذا الرقم القياسي الذي بدا بعيد المنال لمدة 29 عامًا.

- وجه اليوم -

سيمون بايلز. كان من المقرر أن تكون نجمة الألعاب، وستكون رمزًا للظهور المتنامي للمشاكل النفسية في الرياضة. بعد انسحابها من جميع المسابقات الفردية، شاركت أخيرًا في نهائي عارضة التوازن الثلاثاء، وفازت بميدالية برونزية لا تصدق.

نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز قبل مشاركتها في مسابقة عارضة التوازن في دورة الالعاب الأولمبية في طوكيو في الثالث من آب/أغسطس 2021. ليونيل بونافونتور اف ب

- قصة اليوم -

إنها الناميبية كريستين مبوما، المبتدئة التي حرمت من خوض سباق سباق 400 م في الأولمبياد لأنها مفرطة الذكورة، لكنها تمكنت في سن الثامنة عشرة، من احتلال المركز الثاني في سباق 200 م خلف الجامايكية إيلين طومسون-هيراه. لم تكن معروفة تمامًا قبل بضعة أسابيع، برزت مبوما بشكل لافت في عام 2021. أصبحت صاحبة سابع أفضل توقيت في التاريخ في سباق 400 م في حزيران/يونيو الماضي، ولم يُسمح لها بالمشاركة في السباق ذاته في الألعاب بسبب قوانين فرط الأندروجين التي تمنع منذ عام 2019 الرياضيين الذين يتمتعون "بنمو جنسي مختلف" وبمعدل عال من هرمون التستوستيرون من الركض في السباقات من 400 م إلى المايل الا في حال تلقي العلاج، وهو الأمر الذي غابت بسببه العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا في طوكيو. خاضت مبوما أول سباق 200 م لها على المستوى العالي في 29 أيار/مايو وسجلت 22.73 ثانية قبل أن تكرس اختصاصها بالكامل للمسافة. في خمسة سباقات، بينها الدور النهائي في طوكيو، فازت بنحو ثانية لتكسب الميدالية الفضية بزمن 21.81 ثانية (رقم قياسي إفريقي).

العداءة الناميبية كريستين مبوما تحتفل بفوزها بفضية سباق 200 م في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو في الثالث من آب/أغسطس 2021. أنطونان تويلييه اف ب

- لقطة اليوم -

إنها لمدرب المنتخب الفرنسي للكرة الطائرة لوران تيلي الذي تذكَّر بأنه كان لاعبًا رفيع المستوى خلال مباراة الدور ربع النهائي للمسابقة الأولمبية بين منتخب بلاده وبولندا. لم يتردد في الارتماء على الأرض لمحاولة التصدي لكرة ساحقة لاحد لاعبي المنتخب البولندي اخترقت الدفاع الفرنسي. هذا لم يمنع فرنسا من خسارة النقطة، لكن يا لها من رغبة في اللعب!

- صورة اليوم -

مضمار إيزو، مكان رائع، يستضيف أحداث سباق الدراجات في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، على بعد 150 كلم جنوب غرب العاصمة اليابانية.

© 2021 AFP