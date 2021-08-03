أولمبياد طوكيو: فارهلوم ذهبي برقم عالمي وبايلز للوداع بميدالية يتيمة؟

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

بتحطيمه رقمه العالمي وسط ذهول على وجهه مع وصوله الى خط النهاية، أحرز النروجي كارستن فارهولم ذهبية سباق 400 م حواجز الاثنين، لتعود الأنظار مساء الى المضمار حيث ستكون الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه مرشحة للاحتفاظ بلقب 200 م، على أن تخطف الاميركية سيمون بايلز منها الاضواء قبل ساعات في سعيها لميدالية يتيمة في أولمبياد طوكيو عندما تنافس في نهائي عارضة التوازن.

سجّل فارهولم زمنًا قياسيًا 45.94 ثانية، ليكسر رقمه العالمي السابق (46.70 ث). ونال الأميركي راي بنجامين الفضية مع 46.17 ث وبات يحمل ثاني أفضل زمن في التاريخ بعد أن حطّم بدوره رقم النروجي السابق، فيما حصد البرازيلي أليسون دوس سانتوس البرونزية.

قال فارهولم بطل العالم مرتين "هذا جنوني. إنها بالتأكيد أعظم لحظة في حياتي. تدربت مثل المجنون. عانيت لأخلد الى النوم مساء أمس لأنه راودني هذا الشعور المميز وكأني طفل في السادسة من العمر ليلة عيد الميلاد. إنه شعور تعتقد أنك لن تشعر به مجددًا ولكنه حصل ليل أمس".

وأحرزت الألمانية مالايكا ميهامبو ذهبية الوثب الطويل للمرة الأولى بعدما سجلت مسافة 7.00 م.

وتقدّمت ميهامبو على بطلة العالم أربع مرات وحاملة ذهبية لندن 2012 الأميركية بريتني ريس التي سجلت 6.97 م وحصدت الفضية، ثالث ميدالياتها الأولمبية على التوالي.

وتتركز الأنظار عند الساعة 21,50 محليًا (12,50 ت غ) على سباق 200 م سيدات، حيث تنوي تومسون-هيراه الدفاع عن لقبها وإحراز "دابل دابل" بعد تتويجها في 100 م في ريو 2016 وطوكيو.

وتلقى تومسون مواجهة جديدة من مواطنتها المخضرمة شيلي-آن فرايزر-برايس المحبطة من حلولها وصيفة في 100 م، علمًا أنها تأهلت بخامس أفضل زمن من الدور نصف النهائي الاثنين.

ويبدو السويدي الشاب أرمان دوبلانتيس، حامل الرقم القياسي العالمي، مرشحًا لنيل ذهبية الوثب العالي، حيث ينافسه صديقه وملهمه الفرنسي رينو لافيليني (34عامًا) بطل 2012 ووصيف 2016 برغم تعرضه لإصابة بكاحله في التصفيات، فيما يغيب الأميركي سام كندريكس بطل العالم 2019 والمتوج ببرونزية ريو لإصابته بفيروس كورونا.

وحققت العداءة الأميركية أليسون فيليكس بداية سلسلة في سعيها لإحراز ميدالية أولمبية عاشرة، بعد تأهلها في تصفيات 400 م مسجلة 50.84 ثانية، هي التي تعتبر العداءة الوحيدة في التاريخ تملك 6 ميداليات ذهبية.

- بايلز لوداع بالمعدن؟ -

بعد أن حرمت العالم من الاستمتاع بحركاتها الفريدة والمميزة بانسحابها من خمس نهائيات، ستقدم لاعبة الجمباز الأميركية سيمون بايلز عرضها الوحيد في طوكيو على عارضة التوازن، المسابقة الاقل مفضلة لديها، آملة الخروج أقله بميدالية.

وكانت بايلز صدمت العالم عندما أعلنت انسحابها عن المسابقات الخمس الأخرى لأسباب نفسية ومشاكل في "الصحة الذهنية" بعد أن وصلت الى طوكيو طامحة لرفع مجمل عدد ميدالياتها الذهبية في الألعاب إلى تسع، ومعادلة الرقم القياسي للسوفياتية لاريسا لاتينينا في جمباز السيدات.

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وقد تكون اختارت عارضة التوازن لأنها المسابقة الأقل إحداثًا للالتواءات التي تحدثت عنها إثر انسحاباتها، وهي وضعيات تسبّب فقدان التوازن وإدراك المكان في الهواء، وهي ظاهرة معروفة في عالم الجمباز والترامبولين.

وكانت بايلز أحرزت ذهبية حصان القفز والحركات الأرضية والمسابقة الكاملة في الفردي والفرق في ريو، إضافة إلى برونزية عارضة التوازن.

ويقام نهائي العارضة الثابتة والعارضتين المتوازيتين لدى الرجال.

- البرازيل لنهائي ثالث تواليًا -

في كرة قدم لدى الرجال، يلتقي في نصف النهائي المنتخب البرازيلي في مواجهة ثأرية مع نظيره المكسيكي الذي أسقطه في نهائي لندن 2012 قبل أن يعوّض سيليساو على أرضه ويحرز باكورة ذهبياته على حساب ألمانيا. كما تلتقي إسبانيا واليابان في المباراة الاخرى.

في كرة السلة، بعد أن حجزت سلوفينيا بقيادة لوكا دونتشيتش وغوران دراغيتش أولى مقاعد نصف النهائي على حساب ألمانيا 94-70، يتواجه المنتخب الاميركي حامل اللقب في النسخ الثلاث الاخيرة مع إسبانيا بطلة العالم، الارجنتين مع أستراليا وفرنسا مع إيطاليا.

وبلغ منتخب فرنسا مع نجمه نيكولا كاراباتيتش نصف نهائي كرة اليد بفوز ساحق على البحرين بطلة آسيا 42-28.

وفي ربع النهائي أيضًا، تلعب الدنمارك بطلة العالم مع النروج والسويد مع إسبانيا ومصر الطامحة لبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الاولى في تاريخها مع ألمانيا.

© 2021 AFP