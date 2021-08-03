أولمبياد طوكيو- قدم: البرازيل إلى النهائي الثالث توالياً على حساب المكسيك

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طوكيو (أ ف ب)

تأهل المنتخب البرازيلي حامل اللقب إلى النهائي الثالث له على التوالي في منافسات كرة القدم الأولمبية، بتغلبه في نصف النهائي على المكسيك بركلات الترجيح (4-1) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في العاصمة طوكيو.

وعلى ملعب إيباراكي كاشيما، تصدى الحارس البرازيلي سانتوس لكرة المكسيكي إدواردو أغيري بركلات الترجيح، قبل أن يهدر يوهان فاسكيس الركلة الثانية عندما أصاب القائم.

وسجل داني ألفيش، غابريال مارتينيلي، برونو غيماريش ورينيير ركلات البرازيل الترجيحية، لتنتقل إلى المباراة النهائية السبت في يوكوهاما، حيث ستواجه الفائز من مواجهة اليابان صاحبة الأرض مع إسبانيا في وقت لاحق اليوم.

وهذه المباراة بين البرازيل والمكسيك إعادة لنهائي نسخة أولمبياد لندن عام 2012 الذي انتهى بفوز الاخير (2-1) المشارك في المباراة بعد عروض لافتة في الأدوار السابقة حيث نجح في تسجيل 14 هدفاً في 4 مباريات.

في المقابل، سجّل المنتخب البرازيلي 8 أهداف بينها خمسة لمهاجم إيفرتون ريشارليسون.

وهذا النهائي هو الخامس للبرازيل في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بعد فضيات 1984 و1988 و2012 وذهبية ريو.

وستلعب المكسيك الجمعة مباراة الميدالية البرونزية.

© 2021 AFP