أولمبياد طوكيو-قوى: الألمانية مالايكا ميهامبو تحرز ذهبية الوثب الطويل

الألمانية مالايكا ميهامبو خلال منافسات الوثب الطويل ضمن أولمبياد طوكيو في 3 آب/أغسطس 2021

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طوكيو (أ ف ب)

أحرزت الألمانية مالايكا ميهامبو ذهبية الوثب الطويل لدى السيدات للمرة الأولى في مسيرتها خلال أولمبياد طوكيو الثلاثاء، بعدما سجلت مسافة 7.00 م.

وتقدّمت ميهامبو على بطلة العالم أربع مرات وحاملة ذهبية لندن 2012 الأميركية بريتني ريس التي سجلت 6.97 م وحصدت الفضية، ثالث ميدالياتها الأولمبية على التوالي.

وبقيت المنافسة حتى الوثبة الأخيرة، إذ كانت ريس تتصدر السباق طوال الوقت، لكنها لم تكن قادرة على تسجيل أكثر من 6.84 م في آخر محاولاتها.

وخلفها، حلت النيجيرية إيسي برومي ثالثة مع 6.97 م أيضاً.

© 2021 AFP