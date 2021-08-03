أولمبياد طوكيو-قوى: الأميركية أثينغ مو تحرز ذهبية 800 م بعمر التاسعة عشرة

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

أحرزت الأميركية أثينغ مو البالغة 19 عاما ذهبية سباق 800 م في منافسات ألعاب القوى الثلاثاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من آب/أغسطس.

وسيطرت مو على السباق مسجلة 1:55.21 دقيقة، أمام البريطانية كيلي هودجكينسون البالغة 19 عاماً أيضاً (1:55.88 د) ومواطنتها رايفين رودجرز (1:56.81 د).

مو التي انتقل والداها إلى الولايات المتحدة بعد الفرار من الحرب الأهلية في السودان، باتت أول أميركية تفوز باللقب الأولمبي لسباق 800 م منذ مادلين مانينغ في ألعاب مكسيكو عام 1968، بعدما تحوّلت إلى الاحتراف مطلع الشهر الحالي.

© 2021 AFP