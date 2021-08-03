أولمبياد طوكيو- قوى: الجامايكية تومسون تحتفظ بذهبية سباق 200 م
نشرت في: آخر تحديث:
طوكيو (أ ف ب)
أحرزت الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه ذهبية سباق 200 م في أولمبياد طوكيو الثلاثاء، محققة الثنائية بعد ثلاثة أيام من حصدها ذهبية 100 م على غرار ريو 2016، مسجلة ثاني أسرع زمن في التاريخ (21.53 ثانية).
وتقدمت تومسون-هيراه على الناميبية الواعدة كريستين مبوما البالغة 18 عاماً (21.81 ث) التي بدأت احترافها في سباق 200 م قبل شهرين فقط إذ حُرمت من سباق 400 م بسبب اللوائح المتعلقة بفرط الهرمونات الذكورية.
واحتلت الأميركية غابرييل توماس المركز الثالث (21.87 ث)، فيما حلت النجمة الجامايكية المخضرمة شيلي-آن فرايزر-برايس رابعة (21.94 ث).
وتومسون-هيراه، التي حققت "دابل دابل"، تتحدر من منطقة "بانانا غراوند" الزراعية الفقيرة الواقعة في وسط جامايكا بين مانشستر وكلارندون.
© 2021 AFP