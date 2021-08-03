أولمبياد طوكيو- قوى: النروجي كارستن فارهولم يحرز ذهبية 400 م حواجز محطماً الرقم العالمي

النروجي كارستن فارهولم بعد تحطيمه الرقم العالمي في سباق 400 متر حواجز خلال أولمبياد طوكيو في 3 آب/أغسطس 2021

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طوكيو (أ ف ب)

حطّم النروجي كارستن فارهولم رقماً عالمياً في طريقه إلى إحراز ذهبية سباق 400 م حواجز ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو الثلاثاء.

وسجّل فارهولم زمناً قياسياً 45.94 ثانية، ليكسر رقمه العالمي السابق (46.70 ث). وحلّ الأميركي راي بنجامين ثانياً للفضية مع 46.17 ث، فيما حصد البرازيلي أليسون دوس سانتوس البرونزية بتسجيله 46.72 ث، وأنهى القطري عبد الرحمن سامبا السباق في المركز الخامس (47.12 ث).

وحطم كل من بنجامين وسانتوس رقميهما الشخصيين السابقين.

وتحدث فارهولم بعد السباق عن الليلة السابقة قائلاً "كنت أفكر أنني لم أكن قادراً على النوم. كان يوم تصفيات طويلاً ومميزاً بالأمس، التأهل صباحاً ونصف النهائي مساء".

"كان لدي الشعور الذي كنت أحسّ به في عيد الميلاد عندما كنت في السادسة من عمري. شعور يخف كلما تقدمنا في العمر، لكنني أحسست به ليلة أمس".

وللإضاءة على إنجاز فارهولم، فناهيك هن 46 ثانية، سجل أربعة متسابقين فقط في التاريخ أقل من 47 ثانية.

وعليه، فإن ذلك يبرر ردة فعل النروجي الذي بمجرد عبوره لخط النهاية بدا الذهول على وجهه وفتح قميصه تلقائياً متجهاً إلى فريقه التدريبي المتواجد في مدرجات الملعب الأولمبي في طوكيو.

© 2021 AFP