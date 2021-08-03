أولمبياد طوكيو- قوى: ذهبية ثالثة توالياً في رمي المطرقة للبولندية فلودارتشيك

البولندية أنيتا فلودارتشيك بعد إحرازها ذهبية رمي المطرقة في أولمبياد طوكيو في 3 آب/أغسطس 2021

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طوكيو (أ ف ب)

باتت البولندية أنيتا فلودارتشيك أول رياضية تفوز باللقب نفسه في مسابقات الفردي في ألعاب القوى ثلاث مرات متتالية، مع إحرازها الثلاثاء ذهبية رمي المطرقة في أولمبياد طوكيو.

وسيطرت البولندية البالغة 35 عاماً وحائزة ذهبيتي 2012 في لندن و2016 في ريو، على المنافسة مسجلة رمية بمسافة 78.48 م، أمام الصينية تشينغ وانغ (77.03 م)، والبولندية الأخرى مالفينا كوبرون (75.49 م).

وبالتالي، حققت فلودارتشيك بطلة العالم أربع مرات، ثالث ذهبياتها توالياً، وحجزت بالتأكيد مكاناً لها في التاريخ بين كبار الرياضيين في مجالها، خصوصاً وأنها تحمل الرقم العالمي منذ العام 2016 (82.98 م).

© 2021 AFP