أولمبياد طوكيو-يد: رحلة البحرين تنتهي أمام فرنسا في ربع النهائي

فرانك فيف ا ف ب

لاعبو البحرين يحاولون إيقاف الفرنسي نيكولا كاراباتيتش في ربع نهائي كرة اليد ضمن أولمبياد طوكيو

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طوكيو (أ ف ب)

ودّعت البحرين ربع نهائي مسابقة كرة اليد في أولمبياد طوكيو الصيفي، بخسارتها الصريحة أمام فرنسا 28-42 الثلاثاء.

قال غيوم جيل مدرب فرنسا بطلة بطين 2008 ولندن 2012 "وصلنا إلى الحسم، إلى مكان إحراز الميداليات. ما يهم في الألعاب الأولمبية أن نكون ضمن هذه الدائرة".

وتلتقي فرنسا الخميس مع الفائز بين مصر وألمانيا المقامة في وقت لاحق (11,45 ت غ).

تابع المدرب الفرنسي "منذ بداية مغامرة هذا الجهاز الفني الجديد، طمحنا دوما للقب في طوكيو. لكن بين الطموح والواقع هناك الكثير من النزالات لتخطيها".

وستخوض فرنسا في قاعة يويوغي نصف النهائي الرابع لها تواليا، وعلى غرار بكين 2008، تضم في صفوفها نيكولا كاراباتيتش، لوك أبالو وميكايل غيغو.

وتقدمت فرنسا 21-14 في الشوط الأول وضاعفت الأرقام في الثاني 42-28.

كان كنتان ماهيه أفضل المسجلين لديها مع تسعة أهداف وأضاف كل من ديكا ميم ونيكولا تورنا خمسة. في المقابل، كان حسين الصياد الأكثر تسجيلا لبطلة آسيا مع خمسة أهداف.

وتأهلت البحرين بفوزها مرة يتيمة في الدور الأول مقابل خمس خسارات.

وانتزعت إسبانيا فوزا صعبا من السويد بطلة العالم أربع مرات الوصيفة في الأولمبياد في نسخ 1992 و1996 و2000 و2012 بنتيجة 34-33 (الشوط الأول 18-20)، لتضرب موعدا مع الفائز بين حاملة اللقب وبطلة العالم الدنمارك والنروج وصيفتها في مونديال 2019.

سجّل لإسبانيا، الثالثة في نسخ 1996 و2000 و2008، أليكس غوميس أبيو 8 أهداف وللسويد هامبوس واني 10 أهداف.

© 2021 AFP