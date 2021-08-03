أولمبياد طوكيو- يد: مصر تهزم ألمانيا وتصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي

فابريس كوفريني ا ف ب

حققت مصر فوزات ثمينا على ألمانيا في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

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طوكيو (أ ف ب)

أصبحت مصر أوّل منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد فوزها على ألمانيا 31-26 الثلاثاء في دورة طوكيو.

وضربت مصر موعداً الخميس في نصف النهائي مع فرنسا التي تخطت البحرين بسهولة 42-28.

وكانت مصر تشارك في ربع النهائي للمرة الثالثة، بعد مشوار مميز في الدور الأوّل شهد فوزها أربع مرات والخسارة مرة يتيمة أمام الدنمارك حاملة اللقب وبطلة العالم.

وكانت أفضل نتيجة لها في الأولمبياد احتلالها المركزين السادس عام 1996 في أتلانتا الاميركية والسابع عام 2000 في سيدني.

تقدمت مصر 6-1 على بطلة العالم ثلاث مرات التي كانت حرمت العرب من دور الاربعة في النسخة الأخيرة في ريو دي جانيرو عندما تغلبت على قطر 34-22 في طريقها الى المركز الثالث في المسابقة الأولمبية، علماً بأنها أحرزت لقب 1936 على أرضها.

وامتلكت ألمانيا أفضلية واضحة في تاريخ مواجهاتها ضد مصر، حيث حققت الأخيرة فوزين فقط قبل انجاز الثلاثاء وكانا في دور المجموعات في أتلانتا 1996 وسيدني 2000.

قلصت ألمانيا الفارق، لكن مصر احتفظت بفارق هدفين أو ثلاثة ثم أنهت الشوط الأول 16-12. أبقى الفراعنة على تقدم مريح طوال الشوط الثاني وأنهوا اللقاء 31-26. سجل للفائز علي زين ويحيى عمر (5)، يحيى الدرع ومحمد سند (4).

- البحرين تودّع أمام فرنسا -

وودّعت البحرين ربع النهائي بخسارتها الصريحة أمام فرنسا 28-42.

لاعبو البحرين يحاولون إيقاف الفرنسي نيكولا كاراباتيتش في ربع نهائي كرة اليد ضمن أولمبياد طوكيو فرانك فيف ا ف ب

قال غيوم جيل مدرب فرنسا بطلة بكين 2008 ولندن 2012 "وصلنا إلى الحسم، إلى مكان إحراز الميداليات. ما يهم في الألعاب الأولمبية أن نكون ضمن هذه الدائرة".

تابع المدرب الفرنسي "منذ بداية مغامرة هذا الجهاز الفني الجديد، طمحنا دوما للقب في طوكيو. لكن بين الطموح والواقع هناك الكثير من النزالات لتخطيها".

وستخوض فرنسا في قاعة يويوغي نصف النهائي الرابع لها توالياً، وعلى غرار بكين 2008، تضم في صفوفها نيكولا كاراباتيتش، لوك أبالو وميكايل غيغو.

وتقدمت فرنسا 21-14 في الشوط الأول وضاعفت الأرقام في الثاني 42-28.

كان كنتان ماهيه أفضل المسجلين لديها مع تسعة أهداف وأضاف كل من ديكا ميم ونيكولا تورنا خمسة. في المقابل، كان حسين الصياد الأكثر تسجيلاً لبطلة آسيا مع خمسة أهداف.

وتأهلت البحرين بفوزها مرة يتيمة في الدور الأول مقابل خمس خسارات.

وخرجت الدنمارك حاملة اللقب وبطلة العالم فائزة من مواجهة جارتها النروج وصيفتها في مونديال 2019 بنتيجة 31-25.

وكان النجمان الدنماركي ميكل هانسن والنروجي ساندر ساغوسن على الموعد، فسجل كل منهما 8 أهداف، لكن الأول اعتمد على تشكيلة أكثر صلابة.

وسيطرت الدنمارك على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، وسجل لها أيضاً ياكوب هولم ثمانية أهداف.

وخاضت النروج ربع النهائي للمرة الأولى في ثاني مشاركة لها في الألعاب الأولمبية، بعد الأولى عام 1972 في ميونيخ، عندما أنهتها في المركز التاسع.

وتلعب الدنمارك في المربع الأخير مع إسبانيا التي انتزعت فوزاً صعباً من السويد بطلة العالم أربع مرات الوصيفة في الأولمبياد في نسخ 1992 و1996 و2000 و2012 بنتيجة 34-33 (الشوط الأول 18-20).

سجّل لإسبانيا، الثالثة في نسخ 1996 و2000 و2008، أليكس غوميس أبيو 8 أهداف وللسويد هامبوس واني 10 أهداف.

© 2021 AFP