الدوري الاميركي للمحترفين: كوري يوافق على تجديد عقده مع ووريرز مقابل 215 مليون دولار (تقارير)

كيفورك ديانسيزيان غيتي/ا ف ب/ارشيف

يبحث لاعب نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري عن لقبه الثالث كأفضل لاعب في الدوري المنتظم لكرة السلة الاميركي بعد عامي 2015 و2016

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سان فرانسيسكو (أ ف ب)

وافق النجم ستيفن كوري، الفائز بلقب افضل لاعب في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين مرتين، على تمديد عقده مع ناديه غولدن ستايت ووريرز لاربع سنوات مقابل صفقة بلغت 215 مليون دولار بحسب ما اعلن الصحافي المخضرم ادريان فويناروفسكي الاختصاصي في كرة السلة والمعلق في شبكة "اي اس بي ان" الاميركية.

وسيصبح كوري الفائز ببطولة الدوري الاميركي للمحترفين 3 مرات، اول لاعب في التاريخ يوقع على عقدين تفوق قيمتهما 200 مليون دولار.

في المقابل، وبحسب الصحافي ذاته صاحب المصادر الموثوقة، فان كارميلو انتوني الذي انتهى عقده مع بورتلاند ترايل بلازيرز سينتقل للدفاع عن الوان لوس انجليس ليكرز الموسم الماضي.

وسينضم انتوني (37 عاما) بالتالي الى لاعبين جدد انضموا اخيرا الى ليكرز وهم راسل وستبروك، دوايت هاورد، مالك مونك، تريفور اليزا، واين إلينغتون وكينت بازيمور.

وسجل انتوني معدلا مقداره 13.1 نقطة، و3.1 متابعات الموسم الماضي في صفوف بلايزرز.

ويخوض أنتوني موسمه الـ20 في الدوري الاميركي للمحترفين وهو لا يزال يبحث عن لقبه الأول بعد فترات مع دنفر ناغتس ونيويورك نيكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس وبورتلاند ترايل بلايزرز.

لكن ستكون هذه المرة الأولى التي يلعب فيها أنتوني في الدوري إلى جانب "الملك" ليبرون جيمس، علما بأنهما استهلا مشوارهما الاحترافي في عام واحد 2003، وتوجا باللقب الأولمبي معا في بكين 2008 ولندن 2012، قبل أن يتوج أنتوني بالثالث في ريو دي جانيرو.

© 2021 AFP