الصين ستطلق خطط مناخية محدثة "في المستقبل القريب"

لافتة عملاقة تحمل رسالة بيئية نمت على سجادة من العشب الحي تطلب من الحكومات التحرك الآن في الفترة التي تسبق مؤتمر كوب26 للمناخ، تطفو على نهر التايمز في وسط لندن في 25 حزيران/يونيو 2021

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هونغ كونغ (أ ف ب)

قال مبعوث الصين للمناخ الثلاثاء إن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ستصدر خططها المحدثة الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون "في المستقبل القريب" فيما تستعد الدول للاجتماع في وقت لاحق من العام الحالي في مؤتمر عالمي محوري.

ومن المقرر أن يجتمع مفاوضون من 196 بلدا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى شركات وخبراء وقادة من أنحاء العالم في تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ويعتبر هذا الاجتماع خطوة حاسمة في حض دول العالم على الموافقة على خفض انبعاثات الكربون الضروري لمحاولة السيطرة على ظاهرة تغير المناخ.

وبموجب اتفاق باريس، يفترض أن تكون البلدان قدمت أهدافا مناخية محدثة للعام 2030 قبل مؤتمر الاطراف.

لكن نصفها تقريبا لم يفعل ذلك بعد بما فيها الصين والهند، وهما من البلدان التي تعتبر مصدرة رئيسية للانبعاثات العالمية.

والثلاثاء، قال كبير مفاوضي المناخ في الصين إن خطط بكين المحدثة ستصدر قريبا، على الأرجح قبل اجتماع غلاسكو.

وتضغط الأمم المتحدة من أجل تحالف عالمي للوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول العام 2050. وقالت الصين إنها تعتزم حياد الكربون بحلول العام 2060.

وأدت موجات القيظ والفيضانات والجفاف القياسية عبر ثلاث قارات في الأسابيع الأخيرة - وقد أصبحت أشد وأكثر تواترا بسبب الاحترار المناخي - إلى زيادة الضغط لاتخاذ إجراءات حاسمة في غلاسكو.

© 2021 AFP