العثور على ناشط بيلاروسي مفقود مشنوقا في أوكرانيا (الشرطة)

ا ف ب/ارشيف

تظاهرة حاشدة للمعارضة البيلاروسية في مينسك، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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كييف (أ ف ب)

عُثر على ناشط بيلاروسي مفقود مشنوقا في حديقة في العاصمة الأوكرانية، وفق ما أعلنت الشرطة الثلاثاء، موضحة أنّها فتحت تحقيقاً في جريمة قتل.

ويترأس شيشوف "البيت البيلاروسي" في أوكرانيا، وهو منظمة غير حكومية تساعد المواطنين الراغبين بالفرار جراء القمع في بيلاروس.

وقالت الشرطة في بيان إن "المواطن البيلاروسي فيتالي شيشوف، الذي فقد في كييف أمس، عُثر عليه اليوم مشنوقاً في إحدى حدائق كييف، ليس بعيداً عن المكان حيث كان يقيم".

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق حول جريمة قتل، مؤكدة أنها ستتابع كل الخيوط بما في ذلك "جريمة قتل مقنعة بصورة انتحار".

وذهب الناشط لممارسة رياضة الركض في كييف صباح الاثنين، لكنه لم يعد وتعذر الاتصال به على هاتفه النقال.

ونقلت المنظمة الحقوقية فياسنا على تلغرام عن أصدقاء شيشوف قولهم إن "غرباء" تتبعوه أثناء ممارسته الركض مؤخراً.

ويكثّف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو حملة القمع ضد كافة أشكال المعارضة منذ تظاهرات الاحتجاج غير المسبوقة التي اندلعت العام الماضي.

وفر كثير من البيلاروسيين من بلادهم، غالبًا إلى أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، على خلفية حملة القمع الشرسة في بلادهم، وهي جمهورية سوفياتية سابقة يحكمها لوكاشنكو منذ العام 1994 بقبضة من حديد.

ويأتي ذلك بعد إعلان العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا أنها أُجبِرت على الانسحاب من أولمبياد طوكيو وتم تهديدها بالمغادرة القسرية لليابان لانتقادها اتحاد بلادها لألعاب القوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنحت بولندا تأشيرة إنسانية إلى العداءة البيلاروسية التي قالت إنها تخشى أن تُسجن إذا عادت إلى بلدها.

© 2021 AFP