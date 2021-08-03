بطولة انكلترا: كاين يتخلف عن تمارين توتنهام لليوم الثاني توالياً (تقارير)

أندري رين تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

تخلف مهاجم توتنهام هاري كاين الثلاثاء عن تمارين فريقه لليوم الثاني توالياً، لكن من المتوقع أن يعود إلى صفوف فريقه في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية.

ويبدو أن هذا المهاجم الدولي الذي يساوي 175 مليون يورو، يحاول أن يفرض رحيله عن فريقه اللندني العاجز عن الفوز بلقب كبير منذ عام 2008.

وكان من المتوقع أن يلتحق كاين بمقر تدريب توتنهام الإثنين للخضوع لفحص فيروس كورونا ولفحوصات طبية لمعرفة جهوزيته، بعد إجازة طويلة استمرت ثلاثة اسابيع عقب نهاية كأس أوروبا حيث ساهم في وصول منتخب "الأسود الثلاثة" المضيف إلى المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي الشهير ليسقط بركلات الترجيح 2-3 أمام إيطاليا بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وذكرت صحيفة "إيفنينغ ستاندارد" أن كاين بات يدرك جيداً أن المسألة اكتسبت منحىً كبيراً، في حين بات النادي على معرفة تامة برغبة مهاجمه في الرحيل، وربما قد تكون وجهته المستقبلية بطل انكلترا مانشستر سيتي.

وكان كاين (28 عاماً) أعلن قبل بداية كأس أوروبا عن رغبته في الرحيل عن توتنهام الذي لم يحرز اي لقب في صفوفه حيث خسر معه نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 امام ليفربول صفر-2، ثم نهائي كأس إنكلترا أمام سيتي صفر-1 في أيار/مايو الماضي.

ونشأ كاين في صفوف توتنهام حيث بدأ مسيرته معه في عام 2011 وخاض 335 مباراة، سجل خلالها 221 هدفاً.

ويعتبر كاين بأنه يملك "اتفاق جنتلمان" مع مجلس ادارة توتنهام للرحيل هذا العام، لكن مع ارتباط اللاعب بعقد لثلاث سنوات اضافية، فان رئيس النادي دانيال ليفي يطالب بمبلغ 150 مليون جنيه (208 ملايين دولار) للتخلي عن هدافه.

وتعاقد توتنهام مع مدرب جديد هو البرتغالي نونو اشبيريتو سانتو بدلاً من المدرب الموقت راين مايسون الذي تسلم الفريق أواخر الموسم الماضي خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو.

ويستهل توتنهام الذي فشل في احتلال أفضل من المركز السابع في الموسم المنصرم، منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل بمواجهة صعبة أمام سيتي في 15 الشهر الحالي.

© 2021 AFP