حاكم نيويورك "تحرش جنسيا بالعديد من النساء" (مدعية عامة)

سيث وينيغ تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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نيويورك (أ ف ب)

اعلنت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس الثلاثاء أن حاكم الولاية أندرو كومو "تحرش جنسيا بالعديد من النساء" من بينهن موظفات، وذلك في سياق اعلان نتائج تحقيق مستقل في المزاعم التي طاولت هذا الديموقراطي النافذ.

وقالت جيمس خلال مؤتمر صحافي "خلص التحقيق المستقل إلى أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء وانتهك بذلك القانون الفدرالي وقانون الولاية".

وتابعت أن التحقيق وجد أيضا أن كومو "تحرش جنسيا بموظفات حاليات وسابقات في ولاية نيويورك عبر لمسهن بطريقة غير مرحب بها وغير رضائية وإبداء تعليقات ذات طبيعة جنسية موحية اوجدت بيئة عمل معادية للنساء".

وأشارت إلى أن التحقيق خلص كذلك الى أن كومو وفريقه اتخذوا إجراءات انتقامية ضد موظفة سابقة واحدة على الأقل بعد تقديمها شكوى في هذا الإطار.

وقالت جيمس إن الأدلة التي كشفت خلال إجراء التحقيق ستنشر مع التقرير.

وادّعت ثماني نساء على الأقل، من مساعدات سابقات أو حاليات، أنهن كن عرضة لتحرش لفظي وإيماءات غير لائقة من كومو، وهو ديموقراطي أشيد به على الصعيد الوطني لطريقة تعامله مع أزمة كوفيد-19 في نيويورك في بداية الجائحة.

وقالت موظفة سابقة إنه وضع يده تحت قميصها العام الماضي.

وينفي كومو تلك الاتهامات ويرفض الدعوات إلى استقالته التي وجهها أيضا مسؤولون ديموقراطيون في نيويورك وفي الكونغرس الأميركي.

وفي آذار/مارس، قال الرئيس جو بايدن إنه إذا ثبتت هذه المزاعم ضد كومو، فسيتعين عليه الاستقالة.

© 2021 AFP