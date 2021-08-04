أريكسن يزور مركز تدريبات إنتر للمرة الاولى منذ أزمته القلبية في كأس اوروبا

جيوفاني إيزولينو ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

ساعد كريستيان أريكسن إنتر للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الاولى منذ عام 2010 قبل ان يتعرّض لنوبة قلبية خلال كأس أوروبا

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روما (أ ف ب)

التقى صانع العاب منتخب الدنمارك كريستيان أريكسن، الأربعاء، زملاءه في إنتر ميلان للمرة الاولى منذ تعرّضه لنوبة قلبية خلال كأس أوروبا 2020، وذلك في زيارة قام بها لمركز تدريبات بطل إيطاليا.

وأفاد إنتر في بيان له انّ أريكسن (29 عاماً) زار مركز التدريبات في "أبيانو جنتيلي" خارج ميلانو صباح الاربعاء.

وجاء في بيان إنتر "التقى لاعب الوسط الدنماركي مع مسؤولين للنادي، إضافة الى المدرب وزملائه وطاقم الفريق. أريكسن في صحة جيدة ويتمتع بحالة بدنية وذهنية ممتازة".

وتابع البيان "سيستمر بمتابعة برنامج التعافي المُحدّد من قبل طاقم الاطباء الدنماركي في كوبنهاغن. سيبقى الجهاز الطبي في إنتر على تنسيق دائم ومستمر خلال فترة العلاج والتأهيل".

سقط أريسكن على أرض الملعب خلال النصف الاول من مباراة منتخب بلاده الإفتتاحية امام فنلندا، ولحسن حظه انّ زملاءه والطاقم الطبي للمنتخب الدنماركي سارعوا الى إنعاشه بسرعة بديهة عالية.

لا تزال عودته الى الملاعب موضع شك، إذ يستمر النجم الدنماركي في إرتداء جهاز لمراقبة دقات القلب وهو ما لا يسمح به القانون في إيطاليا، على خلاف بلدان أخرى.

سيبقى مصير عودة أريكسن الى صفوف الـ "نيراتزوري" معلقاً على نتائج الفحوصات ومدى إمكانية إزالة الجهاز من عدمه.

إلا انّ موعد عودته سواء مع إنتر ام مع ناد آخر لن يكون قبل ستة أشهر على الأقل. وصل أريكسن الى ميلانو الثلاثاء وأشارت تقارير الى انه اجرى محادثات مع المدير التنفيذي لانتر جيوسيبي ماروتا قبل ان ينتقل الى مركز التدريبات الاربعاء لرؤية زملائه والمدرب الجديد سيموني إينزاغي.

© 2021 AFP