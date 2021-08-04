أولمبياد طوكيو-سلة: المنتخب الأميركي للسيدات يدنو خطوة إضافية من معانقة الذهب

اريس ميسينيس تصوير مشترك/ا ف ب

برزت اللاعبة الاميركية بريانا ستيوارت (يسار) خلال اللقاء بشكل لافت مسجلة 20 نقطة في النصف الاول

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طوكيو (أ ف ب)

اكتسح المنتخب الأميركي نظيره الأسترالي 79-55، الاربعاء في قاعة سايتاما، ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كرة السلة للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020.

وضربت الولايات المتحدة موعداً مع المنتخب الصربي في الدور نصف النهائي لتقترب خطوة إضافية من إحراز الميدالية الذهبية للمرة التاسعة في تاريخها والسابعة تواليا.

وتسيطر الاميركيات على مسابقة كرة السلة بشكل مطلق في الألعاب الأولمبية، بعد احرازهن اللقب 8 مرات في 11 نسخة، مقابل فضية وبرونزية.

وفيما رجح كثيرون مواجهة صعبة بين أصحاب المركزين الاول والثاني في التصنيف الدولي لكرة السلة الصادر عن "فيبا"، جاءت مجريات المباراة صادمة ومن طرف واحد، إذ بدأت سيدات المنتخب الأميركي بشكل قويّ فسجّلن 17 نقطة من دون مقابل ليفرضن سيطرة كاملة ومبكرة لم تستطع الأستراليات التعويض عنها في خضم المباراة.

برزت اللاعبة الاميركية بريانا ستيوارت خلال اللقاء بشكل لافت مسجلة 20 نقطة في النصف الاول فحسب، من أصل نقاطها الـ 23 في المباراة.

وعبّرت زميلتها سيلفيا فوليس (4 نقاط و7 متابعات) عن سعادتها بالأداء الاميركي قائلة "نبلغ المستوى الاعلى في الوقت المناسب لكنّنا لا نزال نبحث عن الانسجام الكامل".

وعن المواجهة المزمعة أمام صربيا في الدور نصف النهائي، كشفت مدربة المنتخب الأميركي عن صعوبة المباراة قائلة "بما انها مباراة إقصائية، فإما نفوز او نودّع المنافسات، نطمح أن نقدّم أفضل مستوياتنا. نتقدم بخطوات واثقة لكنّ المهمة لم تنتهِ بعد".

تابعت "المنتخب الصربي قويّ وهو فريق لا يتوقف ابداً عن المحاولة. ويتمتعون بقوة بدنية عالية".

وقعت أستراليا في فخ الكرات الضائعة بشكل كبير من خلال 10 "تورن أوفر" في الربع الاول فحسب، ما أسهم في خروج اللاعبات من إيقاع المباراة والاكتفاء بنسبة 30 في المئة من المسافات كافة.

من جهتها، شرحت مدربة منتخب أستراليا ساندي برونديلو أسباب الخسارة قائلة "لم نصل الى المستوى الهجومي المنشود وهذا ما سبّب لنا الخسارة".

وفي وقت سابق، تفوّقت صربيا على الصين 28-12 في الربع الاخير لتعوّض تأخرها بفارق تسع نقاط في الربع الثالث وتخرج منتصرة 77-70 وتصبح أول فريق يبلغ دور الاربعة.

سجّلت الصربية يلينا بروكس 18 نقطة مقابل 16 لزميلتها صونيا فاسيتش.

واشادت بروكس بأداء المنتخب الصربي مشيرة الى انّ "الفريق يضرب في الوقت المناسب والصعب" ونوّهت بخطة الفريق التي أربكت الدفاع الصيني.

وتغلبت اليابان صاحبة الأرض على بلجيكا 86-85 بفضل يوكي ميازاوا صاحبة 21 نقطة، لتلعب مع الفائز بين إسبانيا وفرنسا المقامة لاحقا.

© 2021 AFP