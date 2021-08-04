أولمبياد طوكيو-طائرة: صربيا والولايات المتحدة تجددان الموعد في نصف نهائي السيدات

بيدرو بارادو ا ف ب

صورة من مباراة صربيا وايطاليا في الدور ربع النهائي لمنافسات السيدات في الكرة الطائرة في أولمبياد طوكيو في 4 آب/أغسطس 2021

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طوكيو (أ ف ب)

جدّدت صربيا وصيفة ريو 2016 مع الولايات المتحدة حاملة البرونزية في الدور نصف النهائي من منافسات الكرة الطائرة لدى السيدات في أولمبياد طوكيو، بفوزين سهلين 3-صفر للأولى على إيطاليا وللثانية على جمهورية الدومينيكان الاربعاء.

وستخوض الولايات المتحدة مواجهة ثأرية بعد أن أقصتها صربيا من الدور ذاته قبل خمس سنوات في مباراة مثيرة 3-2.

إلا أن صربيا لم تكمل المهمة وسقطت في النهائي أمام الصين التي أخفقت في بلوغ الأدوار الإقصائية في طوكيو.

وتأمل الولايات المتحدة في تعويض الانتكاسات التي مُنيت بها في النسخ الثلاث الاخيرة بعد أن اكتفت بالبرونز في ريو وحلّت وصيفة للبرازيل مرتين في بكين 2008 ولندن 2012.

وقالت الصربية مايا أوغنيوفيتش عن المواجهة المنتظرة "نعرف بعضنا البعض جيدًا لذا آمل أن تكون مباراة مميزة كالعادة".

وأضافت عن مباراة اليوم "فعلنا كل ما تحدثنا عنه مع المدرب، لعبنا ثلاث مباريات ودية (ضد إيطاليا قبل الأولمبياد) ما ساعدنا كثيرًا. لم نتوقع مباراة سهلة 3-صفر. ربما كنا نتوقع أن يفوزوا بمجموعة، في بلغراد لعبنا ثلاث مباريات كانت النتيجة فيها 3-2".

ولا تزال كل من صربيا والولايات المتحدة تبحث عن باكورة ألقابها، علمًا أن الاخيرة حلّت أيضًا وصيفة في لوس أنجليس 1984 على أرضها خلف الصين.

وبلغت الولايات المتحدة الدور ربع النهائي بتعد تصدرها لمجموعة الثانية بأربعة انتصارات وهزيمة أمام روسيا، فيما حلت صربيا ثانية خلف البرازيل في الاولى بأربعة انتصارات وهزيمة يتيمة امام الاخيرة.

وفي مباراة أخرى، تفوقت كوريا الجنوبية على تركيا 3-2 لتبلغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة والاولى بعد 2012، علمًا أن أفضل نتيجة لها كانت برونزية أولمبياد مونتريال 1976.

وتلعب لاحقًا البرازيل حاملة اللقب في 2008 و2012 ضد روسيا آملة في العودة الى الدور نصف النهائي بعدما غابت عنه على أرضها، فيما تسعى روسيا للعودة الى دور الاربعة للمرة الاولى منذ أثينا 2004 عندما حصدت الفضية خلف الصين على غرار سيدني 2000 خلف كوبا.

وتصدرت البرازيل بالعلامة الكاملة بخمسة انتصارات فيما تأهلت كوريا عن المركز الثالث بثلاثة انتصارات وهزيمتين.

© 2021 AFP