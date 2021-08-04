أولمبياد طوكيو-قوى: البولندي فويتشيخ نوفيتسكي يحرز ذهبية رمي المطرقة

بن ستانسال ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

أحرز البولندي فويتشيخ نوفيتسكي ذهبية رمي المطرقة في رياضة ألعاب القوى الأربعاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

سجّل نوفيتسكي (32 عاماً)، حامل برونزية ريو 2016 والمونديال ثلاث مرات، 82.52 متراً، أمام النروجي إيفيند هنريكسن (81.58 متراً) والبولندي بافل فايديك (81.53 م).

وهذه ثاني ذهبية لبولندا في رمي المطرقة في طوكيو، بعد تتويج أنيتا فلودارتشيك لدى السيدات الثلاثاء. وهذه ثاني مرة تحقق دولة الثنائية، بعد بولندا بالذات في 2000.

© 2021 AFP