أولمبياد طوكيو- قوى: الكندي أندري دو غراس خليفة بولت في سباق 200 م

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طوكيو (أ ف ب)

أحرز الكندي أندري دو غراس ذهبية سباق 200 م المرموق في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو الأربعاء، متفوقًا على بطل العالم الأميركي نواه لايلز، ليخلف الأسطورة الجامايكية أوسين بولت الذي هيمن على هذا السباق في النسخ الثلاث الاخيرة بين 2008 و2016.

وأنهى دو غراس الذي أحرز فضيتي أولمبياد ريو وبطولة العالم 2019 السباق بزمن 19.62 ثانية محققًا رقمًا شخصيًا ومتفوقًا على الاميركي كينيث بيدناريك (19.68 ث) صاحب الفضية ولايلز الذي اكتفى بالبرونزية (19.74 ث).

وأعاد دو غراس (26 عامًا) ذهبية هذا السباق الى كندا بعد غياب 93 عامًا منذ بيرسي وليامس في أولمبياد أمستردام 1928، فيما كانت الاولى من نصيب روبرت كير في لندن 1908.

وقال بعد الفوز "بعد أول 100 متر كنت محبطًا وقلت لنفسي إنه علي أن أطارده...كان سباقًا رائعًا...لا يمكنني أن أصدق أنني حققت هذا الزمن، تمرنت كثيرًا لذلك".

وأضاف دو غراس اللقب الى برونزية سباق 100 م التي أحرزها الأحد، رافعًا عدد ميداليته الأولمبية الى خمس بعد أن حصد في ريو برونزيتي 100 م وتتابع أربع مرات 100 م.

ورغم أن لايلز (24 عامًا) كان يأمل تحقيق المعدن الأصفر، إلا أنه قد يكون راضيًا عن البرونزية بعد أن كان قاب قوسين من عدم التأهل الى النهائي.

كاد بطل العالم يفقد بطاقة العبور بسبب إبطائه في الأمتار العشر الأخيرة في نصف النهائي الثلاثاء، ما دفعه لانتظار بطاقات الترضية للتأهل.

من جهته، وصل بيدناريك (22 عامًا) الى أولمبياده الاول في طوكيو بفورمة جيدة بعد أن فاز بهذا السباق خلال لقاءين هذا العام في الدوحة وغايتسهيد في بريطانيا.

© 2021 AFP