أولمبياد طوكيو-كرة شاطئية: الثنائي القطري يواصل مشواره ويتأهل إلى نصف النهائي

واصل ثنائي الكرة الشاطئية القطري شريف يونس وأحمد تيجان مشواره الرائع في منافسات أولمبياد طوكيو، متأهلاً الأربعاء إلى نصف نهائي المسابقة بعد تغله على الإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو 44-38 ليبلغ نصف النهائي

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طوكيو (أ ف ب)

واصل ثنائي الكرة الشاطئية القطري شريف يونس وأحمد تيجان مشواره الرائع في منافسات أولمبياد طوكيو، متأهلاً الأربعاء إلى نصف نهائي المسابقة بعد تغله على الإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو 44-38 ليبلغ نصف النهائي.

وعلى ملعب شيوكاوي بارك في العاصمة طوكيو، فرض القطريان إيقاعهما على شوطي المباراة التي استمرت 40 دقيقة فقط، بواقع 18 دقيقة الشوط الأول 21-17 و22 دقيقة الشوط الثاني 23-21.

وقال يونس للصحافيين بعد المباراة "نحن ممتنون لكوننا في نصف النهائي، لأن هذا الفريق هو نتاج عمل ست أو سبع سنوات".

وأضاف أن "المباراة كانت صعبة فعلاً من الناحية الذهنية، لأن هذين اللاعبين خبيرين يلاعبونك ذهنياً. لم نستسلم، ونحن ممتنون لوجودنا هنا".

وتابع أن "المهم هو أداؤنا، لأننا يمكن أن نلعب بشكل جيد ونخسر. لقد سبق أن حدث ذلك، ونتعلم منه".

وبالتالي، يلتقي الثنائي القطري في نصف النهائي مع الثنائي الروسي الذي يلعب تحت علم محايد بعد تأهله على حساب ألمانيا.

وفي نصف النهائي الثاني، تلعب النروج التي أقصت الثنائي الروسي الثاني أمام لاتفيا التي أخرجت البرازيل.

وبالتالي، باتت قطر أقرب إلى ثالث ذهبياتها في طوكيو وفي تاريخها، بعد فارس حسّونة في الأثقال ومعتز برشم في الوثب العالي.

وأصبح الثنائي يونس وتيجان الرقم 1 في اللعبة راهناً، إذ لم يخسرا أي مباراة في منافسات الرجال وتقدما إلى الأدوار الإقصائية على رأس مجموعتهما.

© 2021 AFP