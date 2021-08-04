اطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان على إسرائيل ومدفعيتها ترد

جلاء مرعي ا ف ب

الدخان يتصاعد من كريات شمونة بشمال إسرائيل بعد قصف صاروخي من لبنان، في الرابع من آب/أغسطس 2021

إعلان اقرأ المزيد

القدس (أ ف ب)

أطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان الأربعاء باتجاه شمال إسرائيل التي ردت مدفعيتها بضرب الأراضي اللبنانية على ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال بيان الجيش إن "ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على الأراضي الإسرائيلية (...) سقط اثنان في إسرائيل وواحد لم يتعد الحدود".

وأضاف "أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الأراضي اللبنانية".

وسقطت الصواريخ بالقرب من بلدة كريات شمونة الشمالية التي هرع سكانها إلى الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار.

وبحسب خدمة إسعاف "نجمة داوود الحمراء" تم معاينة أربع إصابات بالهلع.

ولم يعلن الجيش عن قيود على حركة السكان في المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي كان ووزير الدفاع بيني غانتس في البرلمان (الكنيست) إلى أنه "تم إطلاعهما" على الأحداث وأن القيادة تتابع الأمر.

وكانت نيران المدفعية الإسرائيلية قد قصفت في 20 تموز/يوليو المنصرم لبنان ردا على هجمات صاروخية نفذت من أراضيه.

ويذكر أن آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في أيار/مايو، خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين الدولة العبرية وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

وتأتي الحادثة في الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأدى إلى 214 قتيلا وأكثر من 6500 جريح وتدمير عدة أحياء في العاصمة اللبنانية.

© 2021 AFP