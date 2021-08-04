الدوري الأميركي للمحترفين: كيمبا ووكر الى نيكس (تقارير)

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نيويورك (أ ف ب)

أفادت تقارير الأربعاء بأن كيمبا ووكر الذي شارك حتى الآن أربع مرات في مباراة كل النجوم (أول ستار) التقليدية السنوية التي تجمع أفضل نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سينتقل الى نيويورك نيكس.

وحقق ووكر ما معدله 19.3 نقطة الموسم الماضي لصالح بوسطن سلتيكس في موسمه العاشر في الدوري، لكن الفريق الأخضر الأسطوري تخلى عنه في حزيران/يونيو لأوكلاهوما سيتي ثاندر في صفقة أعادت اليه آل هورفورد.

والآن، سيترك ووكر (31 عاماً) الذي قاد سلتيكس الى نهائي المنطقة الشرقية في 2020 لكنه اكتفى بخوض 43 مباراة الموسم الماضي بسبب إصابات في ركبته، ثاندر من دون أن يدافع عن ألوانه بحسب ما أفاد به موقعا "أي أس بي أن" و"ذي أثلتيك" الرياضيان، لينضم الى نيكس بعد الانتهاء من تفاصيل شراء عقد العامين الذي يربطه بأوكلاهوما سيتي والمقدرة قيمته بـ73 مليون دولار.

ورغم أن المفاوضات بشأن العقود والانتقالات بدأت الإثنين، لا يسمح لأندية الدوري بالتوقيع رسمياً مع اللاعبين المحررين من عقودهم حتى الجمعة، ما يعني أنه لن يتم تأكيد صفقة ضم ووكر حتى حينها بالنسبة لنيكس.

ومن المتوقع أن يعزز نيكس صفوفه أيضاً بالفرنسي إيفان فورنييه الذي بات حراً من عقده مع سلتيكس بعدما دافع عن ألوانه منذ منتصف الموسم الماضي إثر قدومه اليه من أورلاندو ماجيك حيث لعب منذ 2014.

كما أشار "ذي أثلتيك" الى أن فيكتور أولاديبو الذي خضع لعملية جراحية في أيار/مايو، وافق على عقد جديد مع ميامي هيت الذي خاض معه المباريات الأربع الأخيرة من الموسم الماضي إثر انضمامه اليه في صفقة تبادل مع هيوستن روكتس.

© 2021 AFP