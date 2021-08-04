بطولة إنتكلترا: أستون فيلا يضم إينغز من ساوثمبتون

مهاجم أستون فيلا الجديد داني إينغز يسدد كرة في مباراة لفريقه السابق ساوثمبتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي في 31 آب/أغسطس 2019.

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء تعاقده مع مهاجم مواطنه ساوثمبتون داني إينغز لمدة ثلاث سنوات.

وصادف ضم المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا، في اليوم ذاته الذي أعلن فيه أستون فيلا عن تعاقده مع مهاجم باير ليفركوزن الألماني الدولي الجامايكي ليون بايلي حتى عام 2025.

وأعرب مدرب أستون فيلا دين سميث عن أمله في أن يكون لخبرة إينغز تأثير كبير في الفريق الذي يستعد لخسارة قائده جاك غريليش المرشح للانضمام إلى مانشستر سيتي، بطل الدوري، مقابل رقم قياسي بريطاني قدره 100 مليون جنيه إسترليني (117 مليون يورو).

وقال سميث عن لاعب بيرنلي وليفربول السابق "داني لاعب متميز في الدوري الإنكليزي الممتاز وسجل الأهداف أينما لعب".

وأضاف "إنه أيضًا محترف بارز يتمتع بشخصية رائعة وسيكون قائدًا في فريقنا ونموذجًا يحتذى به للاعبي الأكاديمية الشباب الذين يتطورون بسرعة".

وسجل إينغز 13 هدفًا لساوثمبتون الموسم الماضي وهو رابع تعاقدات أستون فيلا هذا الصيف بعد بايلي والأرجنتيني إيمي بوينديا وآشلي يونغ.

ويطارد مانشستر سيتي غريليش البالغ من العمر 25 عامًا، وذكرت تقارير صحافية أنه على وشك إتمام الصفقة بعدما عرض على أستون فيلا ما سيكون بمثابة صفقة قياسية.

© 2021 AFP