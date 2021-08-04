حرائق تحاصر ديرا وعددا من القرى في جزيرة أيفيا اليونانية

لويزا غولياماكي ا ف ب

رجل يحاول التصدي لحريق في ديكيليا إلى شمال أثينا في 3 آب/أغسطس 2021

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اثينا (أ ف ب)

حاصرت النيران بعد ظهر الأربعاء ديرا وأكثر من عشر قرى في جزيرة إيفيا اليونانية على مسافة 200 كلم من أثينا، في أعنف الحرائق الأربعين التي تجتاح اليونان وسط موجة قيظ.

وبدا الحريق التذ تصاعدت نيرانه الهائلة من الغابة خارجا عن السيطرة، بحسب رجال الإطفاء في الموقع، بسبب وعورة المنطقة وعدم انقشاع الرؤية.

وتم إخلاء 12 قرية مهددة، غير أن ثلاثة رهبان رفضوا مغادرة دير القديس داود الواقع على قمة جبل قرب روفييس في شمال الجزيرة، على ما أوضحت الشرطة وفرق الإطفاء.

وقال أحد الرهبان في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء اليونانية "يبلغ ارتفاع ألسنة النار ثلاثين إلى أربعين مترا وهي تحاصر الدير. إننا نختنق من كثافة الدخان".

وأكد ضابط في الشرطة لوكالة فرانس برس "سنجليهم بالقوة" في حال باتت حياتهم في خطر.

وأصيب ثلاثة رجال إطفاء بجروح طفيفة فيما كانوا يكافحون النيران، على ما أفادت السلطات.

وأرسل مئة رجل إطفاء تدعمهم مروحيتان وأربع طائرات قاذفة للمياه لمكافحة الحريق، بحسب الدفاع المدني.

لكن نائب حاكم المنطقة ديميتريس فوردانوس قال "نحن غير قادرين على التدخل لا جواً ولا براً". وأضاف لصحيفة كاثيميريني اليومية "هناك جبهتان رئيسيتان خارجتان عن السيطرة وعدة جبهات أخرى أصغر".

وندد رئيسا بلديتي بلدتين بنقص الإمكانات وقال رئيس بلدية ليمني يورغوس تسابورنيوتيس "نرجو السلطات أن تعزز القوات الجوية والبرية حتى لا تكون أرواح بشرية في خطر".

وأعلن مساعد رئيس بلدية مانتوديو أرغيريس لياسكوس "لم يتم نشر أي وسيلة جوية لإطفاء النيران" مضيفا عبر تلفزيون سكاي "احترق 150 منزلا على الأقل".

ووصل عدد الحرائق المشتعلة في اليونان الأربعاء إلى حوالى اربعين وسط موجة قيظ استثنائية وحرارة تخطت أربعين درجة، وفق ما أفاد مساعد وزير الدفاع المدني نيكوس هاردالياس.

وكانت فرق الإطفاء بصدد إخماد حريق اندلع الثلاثاء عند أبواب أثينا، بعد أن أتى على حوالى 1250 هكتارا من الأحراش عند أسفل جبل بارنيس على مسافة 30 كلم من العاصمة اليونانية، بحسب هاردالياس.

وعلى المستوى الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء إرسال طائرات ومروحيات وفرق إطفاء إلى اليونان وإيطاليا وألبانيا ومقدونيا الشمالية للمساعدة على مكافحة الحرائق.

وأوضحت المفوضية في بيان أن طائرتين من طراز كانادير قادمتين من فرنسا توجهتا إلى المناطق التي تجتاحها الحرائق في إيطاليا.

وتابع البيان أن طائرتين لمكافحة الحرائق قادمتين من قبرص تساعدان على مكافحة النيران في اليونان، مع فريق إطفاء مكلف دعم العمليات على الأرض.

كما أرسلت دول أوروبية عدة فرق إطفاء ومروحيات إلى ألبانيا ومقدونيا الشمالية، ضمن آلية الدفاع المدني التابعة للاتحاد الأوروبي.

وعلق المفوض الأوروبي المكلفة إدارة الأزمات يانيز لينارسيك "يسهر الدفاع المدني التابع للاتحاد الأوروبي على أن يتم استخدام أدواتنا المتاحة لمكافحة الحرائق بأقصى إمكاناتها. إنها مثال ممتاز على تضامن الاتحاد الأوروبي عند الحاجة".

© 2021 AFP