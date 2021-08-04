رئيس سمبدوريا يعرض النجم الدنماركي دامسغارد على مورينيو

بول إيليس POOL/ا ف ب/ارشيف

اللاعب الدنماركي مايكل دامسغارد يحتفل بهدفه امام إنكلترا في مواجهة الدور نصف النهائي من كأس اوروبا 2020 في 7 تموز\يوليو 2021

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روما (أ ف ب)

طلب رئيس نادي سمبدوريا، ماسيمو فيريرو، من نادي روما ضمّ نجم كأس أوروبا 2020، مايكل دامسغارد هذا الصيف، وذلك في ظل سعي فريق المدرب جوزيه مورينيو الجديد لتعزيز صفوفه قبيل إنطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

برز دامسغارد (20 عاماً) بشكل لافت في البطولة القارية الاخيرة خصوصاً بعد ان لعب كبديل للنجم كريستيان إريكسن إثر تعرّض الاخير لنوبة قلبية في مباراة منتخب بلاده الافتتاحية في كأس أوروبا، قبل ان يساعد دامسغارد المنتخب الدنماركي على بلوغ الدور نصف النهائي متخطين نكسة إصابة إريكسن بطريقة لافتة.

وقال فيريرو، وهو مشجّع لنادي روما، لكورييري ديللو سبورت "دامسغارد هو لاعب الوسط الذي يحتاجه مورينيو".

يمتد عقد دامسغارد مع سمبدوريا حتى العام 2024، إلاّ أن موسمه الاوّل الناجح وتألقه في البطولة القارية، وضعاه تحت مجهر العديد من الأندية الكبيرة، ومنها ميلان.

وصلت مساعي نادي العاصمة لضمّ غرانيت تشاكا من آرسنال الى حائط مسدود، فيما أشارت تقارير الى انّ فيريرو مستعد للتخلي على دامسغارد مقابل 25 مليون يورو.

وكان مورينيو، قد تولى تدريب روما خلفاً لمواطنه باولو فونسيكا، ليعود الى الدوري الإيطالي الذي سبق ان اشرف فيه على إنتر وفاز معه بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في موسم 2009-2010.

وأضاف رئيس سمبدوريا "في حال اتصلوا بي سنجد طريقة للوصول الى حلّ. لن ينضم تشاكا الى روما وبالتالي يحتاجون الى لاعب وسط. أريده ان يذهب الى روما، فأنا مشجّع لروما وبالتأكيد سيكون دامسغارد صفقة رائعة".

انضم دامسغارد الى الدوري الإيطالي قادماً من دوري بلاده حيث كان يلعب مع فريق نوردشيلاند الصيف الماضي مقابل أقل من سبعة ملايين يورو، قبل ان يلفت الانظار في الدوري الإيطالي ويساعد فريقه على إحتلال المركز التاسع.

لكنّ نقطة التحوّل الكبيرة في مسيرة دامسغارد أتت في المسابقة القارية عندما تحوّلت حادثة "توقف قلب" أريكسن عن النبض لبضع ثوان خلال المباراة امام فنلندا والتي خسرها الدنماركيون 1-0 على ملعب باركن في كوبنهاغن، الى فرصة إستثنائية للشاب الدنماركي للفت انظار كبار الاندية الاوروبية.

سجّل دامسغارد هدفه الاول خلال الفوز على روسيا 4-1، والتي حجز من خلالها منتخب بلاده بطاقة العبور الى الدور الثاني. كما افتتح التسجيل بركلة حرّة مذهلة في الدور نصف النهائي امام إنكلترا والتي فاز بها منتخب "الاسود الثلاثة" 2-1 لتقف مغامرة الدنمارك عند هذا الحدّ.

© 2021 AFP