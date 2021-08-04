فرق الاطفاء تأمل في السيطرة على حريق كبير قرب أثينا

لويزا غولياماكي ا ف ب/AFP

سكان في غابة في اليونان اتت عليها الحرائق في 3 آب/اغسطس 2021

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اثينا (أ ف ب)

استيقظ سكان أثينا الأربعاء على دخان رمادي يغطي السماء ورائحة قوية بسبب حريق شمال العاصمة اليونانية، عند سفح جبل بارنس كانت فرق الإطفاء يأملون في السيطرة عليه "في الساعات القليلة المقبلة".

اندلع الحريق بعد ظهر الثلاثاء وتعرضت عشرات المنازل والحانات والشركات لأضرار جسيمة مساء في فاريمبومبي على بعد 30 كيلومترا شمال غرب أثينا، وفقا للتقديرات الأولية للسلطات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه اليونان منذ أسبوع لأسوأ موجة حر منذ ثلاثة عقود، مع حرارة تخطت في بعض المناطق 43 درجة مئوية.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي زار فاريمبومبي البلدة الرئيسية المتضررة من الحريق الواقعة في غابة صنوبر عند سفح جبل بارنس "لقد واجهنا حريقًا صعبًا في ظروف شديدة الحرارة".

وأكد نائب وزير حماية المواطن نيكوس هاردالياس أن "الليلة كانت صعبة للغاية".

وقال خلال مؤتمر صحافي صباح الأربعاء من مركز عمليات فرق الإطفاء في فاريمبومبي "كانت هناك أربع جبهات" لكن "حاليا تراجعت حدة الحرائق وهناك حريق واحد الآن لا يزال مشتعلا".

وأعلن المكتب الصحافي لفرق الإطفاء صباح الأربعاء أن "الوضع أفضل ونأمل أن تتم السيطرة على الحريق خلال الساعات المقبلة".

وكان أكثر من 500 من عناصر الإطفاء مدعومين بخمس مروحيات وعشرات من قاذفات المياه لا يزالون يعملون صباح الأربعاء.

بعد بنتيلي الأسبوع الماضي، أشتعلت النيران في جبل بارنس ثاني الجبال الثلاثة المحيطة بأثينا، ما أدى إلى تناثر الرماد وتصاعد الدخان فوق العاصمة اليونانية.

أشار مصور فيديو في وكالة فرانس برس إلى أن ساحة فاريمبومبي المركزية بدت كقرية أشباح خالية من السكان.

وأجلي أكثر من 300 شخص من هذه المنطقة ومن قريتين مجاورتين.

وفقًا للاتحاد اليوناني للفروسية، نقل ما يقرب عن 200 حصان كانوا في مراكز الفروسية في المنطقة من دون أن تصاب بأذى.

وقالت الشرطة إنها ساعدت 70 شخصا علقوا في منازلهم في بلدات حاصرتها النيران.

شهدت اليونان ما يقرب عن 80 حريقا الثلاثاء، وفقا لنيكوس هاردالياس.

لا يزال حريقان آخران على الأقل مشتعلين في البلاد الأربعاء: أحدهما في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز في فاسيليتسي على بعد 300 كيلومتر جنوب أثينا والآخر في جزيرة إيفيا على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة حيث تم إخلاء ثماني قرى.

© 2021 AFP